Капризов набрал полтысячи очков в НХЛ наравне с Малкиным: он четвёртый по скорости достигший этого рубежа
Кирилл Капризов забил гол, набрав свое 500-е очко в НХЛ, а его «Миннесота» одержала гостевую победу над «Вашингтоном» 5:1. 29-летний россиянин достиг юбилейной цифры (245+255), поразив пустые ворота «Кэпиталс». Он стал вторым игроком в истории «Уайлд», достигшим этой отметки, присоединившись к Койву (709). Он также сравнялся с Малкиным (413 игр) по скорости достижения 500 очков за карьеру среди действующих игроков, уступая только Макдэвиду (369 игр), Кросби (369 игр) и Овечкину (373 игры).