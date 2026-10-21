«Красная машина» через CAS возвращается в мировой хоккей: Тардиф и его европейские прихвостни забились в истерике

Ну, вот наконец-то из Швейцарии, из Спортивного арбитражного суда, прилетела долгожданная и очень радостная новость, которую мы с нетерпением и волнением ждали с начала этой недели. Сборные России по хоккею всех возрастов, начиная с юношей и заканчивая национальной командой, должны быть допущены к участию во всех международных турнирах сезона-2026/2027. Впереди еще сложный бюрократический путь к возвращению, но это, безусловно, яркая победа всего российского спорта.