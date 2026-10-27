Феномен чёртовой дюжины: какие сюрпризы преподнесёт 13-й тур РПЛ

В России верят в приметы не меньше, чем во всём мире. Например, у японцев в отелях нет четвёртого этажа, а у американцев – 13-го. Впрочем, это касается не только США. Сразу в нескольких странах за 12-м этажом идёт сразу 14-й. А что, если нам выпадает смотреть 13-й тур Российской премьер-лиги? Здесь несчастливым числом является сам тур, и поэтому от него можно ожидать совсем уж неожиданных результатов. Проверить это можно, лишь посмотрев игры, которые, кстати, пройдут на стыке октября и ноября.