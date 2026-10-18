Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили единогласным решением судей на турнире в Абу-Даби. Пятираундовый бой завершился со счетом 48:47 и стал для россиянина первой защитой титула чемпиона UFC в легчайшем весе, после победы в декабре 2025 года в поединке все с тем же соперником.
Чемпион UFC Петр Ян 24 октября в Абу-Даби проведет третий бой с Мерабом Двалишвили, выйдя на поединок в шортах с флагом России. После победы в декабре 2025 года Ян защищает титул. Александр Карелин, Роман Власов, Джефф Монсон и Иван Штырков называют российского бойца фаворитом, отмечая его стальной характер, техническое превосходство и умение противостоять темпу грузина. Организаторы отказали Яну во включении десятилетнего сына в команду секундантов из-за регламента.
Most Valuable Promotions оспорила победу Флойда Скофилда над Лукасом Бахди в бою за титул WBA. Промоутеры указывают на ошибки рефери, не засчитавшего три нокдауна канадца. По их мнению, при верном судействе Бахди выиграл бы бой. Счета судей: 115-111, 116-110, 119-108 в пользу американца. Golden Boy Promotions и WBA пока не прокомментировали ситуацию из-за разницы во времени.
Даниэль Дюбуа защитил титул чемпиона мира WBO, нокаутировав Фабио Уордли во втором раунде матча-реванша в Лондоне. Британец доминировал с начала боя, отправив соперника в нокдаун и вынудив угол Уордли бросить полотенце. Это поражение стало для Уордли вторым в карьере. После победы Дюбуа получил вызов от чемпиона IBF Филипа Хрговича на объединительный бой, на что сам чемпион выразил готовность провести реванш за пояс IBF.