Петр Ян защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе: историческая победа

Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили единогласным решением судей на турнире в Абу-Даби. Пятираундовый бой завершился со счетом 48:47 и стал для россиянина первой защитой титула чемпиона UFC в легчайшем весе, после победы в декабре 2025 года в поединке все с тем же соперником.