Екатеринбург опять чемпион в женском баскетболе, но Курск не сдался без боя

Баскетболистки УГМК в четвертый раз подряд (и в 19-й в истории!) выиграли чемпионат России. Однако, в отличие от последних лет, нынешний титул дался им в упорной борьбе – соперницы из курского «Динамо» дали настоящий бой фавориту и едва не довели дело до пятого матча в финальной серии плей-офф.