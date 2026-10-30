Василий Иванов
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Первый полноценный месяц регулярного чемпионата сезона-2026/27 подарил болельщикам несколько ярких сюжетов. ЦСКА сохранил статус непобежденного, краснодарский «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС в одном шаге от лидера, подтвердив свои мбиции, а вот питерский «Зенит» явно испытывает игровой кризис (проигрыш конкурентам в очных матчах – тому подтверждение). Кроме того, большой баскетбол вернулся во Владивосток, где дебютант лиги «Динамо» собрал аншлаг на матче с действующим чемпионом.
...и только «Локо» без поражений. Этот баскетбольный сезон в России, судя по первым матчам, обещает по-настоящему конкурентную и непредсказуемую борьбу.
В выходные в Лужниках состоялся Moscow Open – один из старейших (уже 19-й в истории!) и самых авторитетных международных турниров в баскетболе 3х3. «Плохие парни» обидели сербскую легенду баскетбола 3х3 и отняли титул у чемпиона Европы-2007.
Баскетболистки УГМК в четвертый раз подряд (и в 19-й в истории!) выиграли чемпионат России. Однако, в отличие от последних лет, нынешний титул дался им в упорной борьбе – соперницы из курского «Динамо» дали настоящий бой фавориту и едва не довели дело до пятого матча в финальной серии плей-офф.
Баскетбольный ЦСКА добавил в богатую клубную коллекцию новый международный трофей - В Питере победить!
В выходные в самом центре Москвы – в историческом здании Гостиного двора – состоялся Кубок Красной площади по баскетболу 3х3. Этот традиционный, уже пятый по счету, фестиваль демократичной и популярной игры с мячом (которая, напомним, с недавних пор является олимпийским видом спорта) вызвал ожидаемый ажиотаж среди ее поклонников.
В чемпионате Единой баскетбольной лиги наступила небольшая пауза, вызванная матчами сборных в отборочных континентальных турнирах ФИБА. Хорошая возможность перевести дух (впрочем, не для всех – более десятка игроков клубов лиги были вызваны в национальные команды своих стран) и подвести промежуточные итоги.
В субботу, 31 января, в Сыктывкаре завершился «Финал четырех» женского баскетбольного Кубка России. Почетный трофей в третий раз подряд, и в 13-й в своей истории, завоевал екатеринбургский УГМК.