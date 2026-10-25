«Полезная вещь, но не панацея»: эксперт Аитов рассказал об основных уязвимостях самозапрета на кредиты

К сентябрю 2026 года самозапрет на кредиты, механизм которого заработал 1 марта 2025-го, оформили более 22 млн россиян. То есть каждый седьмой человек в стране. За минувшие год и семь месяцев мера превратилась из экзотики в бытовую привычку и при этом набралось достаточно информации, свидетельствующей не только в пользу ее эффективности. Очевидно, что в силу определенных уязвимостей услуга не стала для пользователей универсальным средством защиты от мошенников.