Игорь Боков
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Похоже, глобальный рынок дизельного топлива впал в полномасштабный кризис. Это следует из свежей статистики Международного энергетического агентства: во II квартале 2026-го объем экспортных поставок оказался ниже показателя за май-июнь прошлого года на 1,5 млн баррелей в сутки, а в III квартале — на 1,7 млн баррелей в сутки. МЭА в своем обзоре указывает на два ключевых риска — ограниченность выпуска и сезонный максимум зимнего спроса.
В октябре инфляционные ожидания россиян снизились, причем сразу на процентный пункт – с 14,2% до 13,2%. Что, вероятно, стало определенным сюрпризом не только для ряда независимых аналитиков, но и для Центробанка, которому в эту пятницу предстоит принять очередное решение по ключевой ставке. В целом ни макроэкономические события последних месяцев, ни предыдущая динамика ожиданий (в июле показатель достиг 14,7%) не предвещали такого поворота.
«Вы сказали, большой дефицит. Я бы здесь поспорил... Считаю, что в условиях, когда мы концентрируем ресурсы на глобальнейших задачах, которые стоят перед страной, это небольшой дефицит», - заявил Антон Силуанов на встрече с представителями одной из думских фракций. Глава Минфина привел в пример страны G20, где средний уровень дефицита бюджета составляет порядка 5% ВВП. Тогда как российские 2% позволяют «держать невысокий долг».
Центробанк понизил официальный курс доллара на 20 октября до 82,85 рубля, что на 76,73 копейки ниже предыдущего показателя. Таким образом, российская валюта продолжает уверенно набирать вес, ставя перед экспертами как минимум три вопроса: во-первых, о причинах происходящего, во-вторых, о пределах укрепления, в-третьих, о том, в какой степени этот тренд может повлиять на скорое (23 октября) решение регулятора по ключевой ставке.
«Дверь нам отворила старуха лет сорока, в каком-то сонном чепце, надетом наскоро, с фланелью на шее...» Эта бессмертная фраза из третьей главы гоголевских «Мертвых душ» в чем-то пересекается с реалиями современного рынка труда. В период с 2021-го по 2025 год общая численность работающих россиян увеличилась с 71,7 млн до 74,4 млн человек, причем 80% общего прироста занятости обеспечили люди в возрасте от 55 лет. Эти данные приводятся в исследовании, проведенном аналитиками крупнейшего госбанка РФ
Страховые пенсии в 2027 году будут индексироваться темпами выше инфляции. Причем в два этапа: сначала с 1 февраля на 6,8% (на уровень инфляции), затем с 1 апреля на 3,3% с учетом роста доходов Социального фонда России. Эти известные и, в общем-то, сугубо технические вещи вновь озвучил глава СФР Сергей Чирков. Но без ответа остается главный вопрос: в какой степени эти плановые меры покроют расходы пожилых людей на неуклонно дорожающие продукты, коммуналку и лекарства?
Минпромторг утвердил приказ, вступающий в силу 1 декабря, о введении технологического сбора для отдельных видов электронных устройств. Речь идет прежде всего о смартфонах и ноутбуках. Этот неналоговый платеж касается юрцлиц и индивидуальных предпринимателей, которые ввозят в Россию или производят электронные товары и их компоненты.
«Поэтапно включать пассивные доходы в расчет налоговой базы по НДФЛ» предложил в письме на имя премьера Михаила Мишутина глава РСПП Александр Шохин. Ключевое слово здесь — «поэтапно»: автор инициативы фактически призвал смягчить исходный, куда менее компромиссный вариант меры, выдвинутый в сентябре Министерством финансов.
Бизнес ожидаемо не принял проект вводимого с 1 декабря технологического сбора в его нынешнем виде. Производители и продавцы электроники попросили Минпромторг понизить ставки и порядок исчисления этого неналогового платежа. Как они уверяют, мера ставит под удар как непосредственно участников рынка, так и потребителей, которые столкнутся с повышением розничных цен до 9% на отдельные товарные категории.
Курс доллара, установленный Центробанком на вторник, 13 октября, составил 83,91 рубля. Поскольку днем ранее «американец» официально стоил 84,90, можно говорить о довольно мощном импульсе к укреплению, который получила российская валюта. Похоже, новостной фон вокруг топливной сделки между Вашингтоном и Москвой сыграл далеко не последнюю роль в изменении настроений участников валютного рынка.
Лауреатами премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2026 год стали два американских экономиста – Роберт Холл (83 года) и Майкл Вудфорд (71 год). Нобелевский комитет отметил их вклад в «разработку микроэкономических основ макроэкономической стабилизации». Проще говоря, ученые показали, как решения на уровне отдельных домохозяйств и компаний влияют на инфляцию, занятость, потребление и глобальный ВВП.
Этой осенью в России началось широкое внедрение цифрового рубля — абсолютно экзотической для населения формы национальной валюты. При этом люди в основной своей массе отнеслись к событию индифферентно. Но в настроениях отчетливо присутствует обеспокоенность, связанная с фискальной политикой государства и разного рода бытовыми мифами.
За два последних года доля компаний, которые не делают контрофферов (встречных предложений по зарплате и условиям труда) увольняющимся сотрудникам, увеличилась с 10% до 22%, подсчитали в известном рекрутинговом агентстве. По оценкам опрошенных «МК» экспертов, это свидетельствует о всё большем смещении рынка труда в сторону работодателя. Наемные работники больше не диктуют им условия.
Тема восстановления и перезапуска с участием США подорванных в сентябре 2022 года газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» оказалась на удивление живучей. В западных СМИ она всплывает регулярно, и вот сейчас агентство Reuters сообщило о проведенных эмиссарами Вашингтона и Москвы переговорах о возможности привлечения к обоим проектам американского инвестора.
В сентябре российская нефть сортов Urals и ESPO (ВСТО) подорожала на 28–33% в связи с перебоями поставок ближневосточной на мировой рынок. На ситуации сказалась и остановка работы нефтепровода Восток—Запад, по которому Саудовская Аравия транспортирует сырье к побережью Красного моря в обход Ормузского пролива. В связи с этим актуальны два вопроса: что это принесет российской экономике и федеральной казне? А также: надолго ли сохранится этот благоприятный для российского экспорта тренд?
В результате индексации с 1 октября тарифов ЖКХ инфляция в России за период с 29 сентября по 5 октября ускорилась до 0,96%, с 0,12% неделей ранее. И это тот самый редкий случай, когда показатель недельного роста цен намного превысил по своей значимости, медийному эффекту и вероятным макроэкономическим последствиям годовое значение, которое составило 7,17%. Что тоже, безусловно, заслуживает внимания.
Судя по свежим данным Федеральной налоговой службы, теневая составляющая российской экономики весьма существенно сжалась. За период с 2022-го по 2025 год число трудоспособных граждан с неустановленными источниками доходов сократилось с 11,7 млн до 8 млн человек. Этот процесс отражает серьезную трансформацию рынка труда и налогового администрирования. Впрочем, по словам экспертов, официальные цифры порой расходятся с реальным положением дел.
Для курьеров, с их почти легендарными заработками в 150-200 тысяч и более рублей, с октября наступила новая реальность. Она отражена в суровой букве федерального закона о платформенной экономике, который ограничивает работу самозанятого или ИП на одного заказчика 60 часами в месяц. Фактически это означает слом всей прежней рыночной модели сервисов доставки и сокращение доходов взаимодействующих с ними курьеров в несколько раз.
Российская валюта продолжает укрепляться: Центробанк установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник, 5 октября, на уровне 83,48 рубля. По оценке аналитической службы крупнейшего госбанка, к концу года курс может вернуться к отметкам в районе 75 за доллар. Правда, в рамках оптимистичного сценария, в который большинство экспертов не верит.
Объем просроченной задолженности по ипотеке на новостройки увеличился в России за январь-август на 21% - до 22,5 млрд рублей. Эта, в общем-то, немалая сумма выглядит не слишком угрожающей на фоне совокупного ипотечного портфеля, который за восемь месяцев сократился на 10% - до 4,19 трлн рублей. Однако здесь важны скорее динамика просрочки и понимание природы такого роста.
Парадоксальные вещи происходят на российском рынке труда. С одной стороны, ряд отраслей испытывают жгучий кадровый дефицит, а с другой - растет число тех соискателей, кто безуспешно пытается трудоустроиться более года. По данным Росстата, в июле их доля в общем количестве безработных составила 13% (примерно 226 тысяч человек), тогда как летом 2025-го — 9%.
В своем исследовании относительно инфляционных ожиданий россиян в сентябре Центробанк отдельно указывает на рост тревоги, связанный с подорожанием продуктов питания. Причем в этом контексте респонденты упоминают в основном сыр, колбасы, сахар, соль, кофе, чай, мясо и птицу. И значительно реже – фрукты и овощи, хлеб и хлебобулочные изделия. Насколько обоснованна такая избирательность в продуктовом ассортименте?
В России сохраняется значительная группа населения, живущая в условиях «предбедности». Доходы в ней лишь формально превышают официальный порог бедности, который во втором квартале 2026 года составил 17816 рублей, по данным Росстата. Поскольку у таких граждан нет финансовой подушки безопасности, они максимально уязвимы к любым экономическим шокам. В частности, к всплеску инфляции и безработицы.
К сентябрю 2026 года самозапрет на кредиты, механизм которого заработал 1 марта 2025-го, оформили более 22 млн россиян. То есть каждый седьмой человек в стране. За минувшие год и семь месяцев мера превратилась из экзотики в бытовую привычку и при этом набралось достаточно информации, свидетельствующей не только в пользу ее эффективности. Очевидно, что в силу определенных уязвимостей услуга не стала для пользователей универсальным средством защиты от мошенников.
Похоже, российскому массовому потребителю пора приготовить кошельки и нервы. Минпромторг опубликовал проект приказа, который раскрывает размер ставок вводимого с 1 декабря технологического сбора. Главное, что следует из этих внешне скучных цифр, касающихся электронной продукции, — розничные цены на ноутбуки и смартфоны вырастут уже совсем скоро. Но остается вопрос — насколько?
Есть ли смысл в условиях высокой геополитической нестабильности прогнозировать курс доллара и, соответственно, национальной валюты на годы вперед? Для Минэкономразвития РФ такой постановки вопроса априори не существует, что в очередной раз подтвердил прогноз, озвученный на днях главой ведомства Максимом Решетниковым. В нем приведены абсолютно конкретные цифры: среднегодовой курс «американца» в 2026-м — 79,5 рубля, в 2027-м - 87,4, в 2028-м — 92, в 2029-м — 96 рублей.
Мировая индустрия онлайн-знакомств все активнее и даже агрессивнее задействует искусственный интеллект. Соответствующие западные и китайские проекты обещают десяткам миллионов платных пользователей скорый конец одиночества — каждый «гарантированно» обретет свою вторую половинку.
Минфин предложил ввести с 2027 года НДС по стандартной ставке 22% на онлайн-продажи иностранных товаров. Финансовое ведомство сделало это «для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке». Уплачивать его в качестве налоговых агентов будут маркетплейсы, но нет сомнений, что переложат его на плечи рядовому потребителю.
Росстат оценил ненаблюдаемую экономику страны в 10,9% ВВП. Речь идет о видах деятельности, не поддающихся прямому статистическому анализу. К таковым ведомство относит, прежде всего, теневое и неформальное производство, различия между которыми достаточно существенны. Получается, каждый девятый рубль в стране, по сути, невидим государству. Возникает вопрос: много это или мало?
Счетная палата в своем докладе привела показатель дефицита федерального бюджета РФ за январь-июнь - 5,85 трлн рублей. Эта цифра лишь немногим отличается от той, которую ранее озвучил Минфин и которая относится уже к периоду январь-август, - 5,79 трлн рублей. Выходит, за два летних месяца дефицит, при всей его откровенно пугающей величине и серьезном опережении плана в 3,78 трлн рублей по итогам 2026 года, не только не вырос, но даже несколько снизился?