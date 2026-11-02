За безответственность подозреваемых и обвиняемых придется платить больше

Поднять планку финансового наказания для граждан, которые взяли под поруку подозреваемых или обвиняемых в нарушении закона, а заодно и за нарушение порядка в суде решили в Министерстве внутренних дел. В главном полицейском ведомстве пришли к выводу, что ныне действующие штрафы недостаточно хорошо стимулируют поручителей к исполнению взятых на себя обязательств, а самих подозреваемых и обвиняемых — к соблюдению порядка.