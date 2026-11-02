Николай Акимов
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Внести ряд заметных изменений в проект указа Президента о военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия предлагает Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. С принятием изменений из списка предметов униформы военнослужащих Росгвардии исключается ряд малопопулярных позиций, взамен вводятся несколько элементов униформы, характерных для армии и ВМФ.
Устранить сложности, возникающие при желании гражданина выбрать более выгодный тариф на предоставление услуг связи, предлагает Минцифры России. По возможности эту проблему будут решать на стадии строительства или реконструкции многоквартирного дома.
Сделать немного обширнее перечень документов, с помощью которых люди смогут подтвердить свой возраст в магазине, предлагает Минздрав России. Сегодня перечень документов, удостоверяющих личность человека, делающего покупки, можно удостоверить 13 видами документов, министерство предлагает дополнить его еще одним.
В текущем году количество правонарушений, совершаемых с использованием информационных и коммуникационных технологий, заметно снизилось. Впервые за последние годы отмечается устойчивая тенденция к сокращению не только мошеннических действий, но и попыток совершить преступление, сообщила во время круглого стола в Совете Федерации начальник Управления методологии и стандартизации информационной безопасности и киберустойчивости Департамента информационной безопасности Банка России Виктория Никитина.
Уделять особое внимание уничтожению персональных данных, находящихся в ведении ФСИН и ее подразделений станут сотрудники главного тюремного ведомства службы.
Усилить меры безопасности на нерегулируемых переходах через железнодорожные пути планирует Министерство транспорта. Пешеходам, переходящих через пути, должны будут обеспечивать возможность издалека видеть подходящие поезда, если это невозможно — нужно будет смонтировать сигнализацию.
Дополнительные меры для улучшения состояния здоровья «сердечников» предлагает Министерство здравоохранения. В случае принятия Правительством России разработанного Минздравом проекта постановления гражданам, перенесшим сердечно-сосудистые заболевания, станут бесплатно выдавать лекарства от дислипидемии (нарушения липидного обмена).
Признать самостоятельным объектом культурного наследия аэродинамическую лабораторию с ветросиловой башней Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) решили столичные власти. В распоряжении Департамента культурного наследия столицы указано, какие именно части исторической постройки 1925 года признаны предметами охраны.
Выяснились новые детали расписания единого и основного государственных экзаменов, а также государственного выпускного экзамена в 2027 году. В совместном приказе Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки указано, что экзамены по устоявшейся традиции будут проводиться в три этапа: досрочный, основной и дополнительный.
Первый стандарт, посвященный нескольким видам овощных пюре и паст, принят Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. В нем, в частности, указано, что консервы этих разновидностей изготавливаются исключительно из свежих или специально подготовленных овощей с добавлением поваренной соли.
Государственный стандарт на сладости из измельченных фруктов принят на днях Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Ранее требования к фруктовым пюре, протертым или дробленым фруктам, попадающим на прилавки, не стандартизировались, то есть производители самостоятельно определяли, какими свойствами должна обладать их продукция.
Важное решение для увековечения памяти человека, внесшего большой вклад в отечественную науку, приняло руководство Института проблем безопасного развития ядерной энергетики Российской академии наук. В память в ветеране Великой Отечественной войны, ученого-ядерщика Ашота Саркисова установят мемориальную доску на стене института, в котором он проработал десятки лет в ранге советника.
Решить, в соответствии с каким документом вписывать в свидетельство о рождении информацию об отце, станет проще с принятием нового документа Минюста. Приказ министерства может понадобиться в случаях, когда к моменту рождения малыша или малышки их отец умер.
Усовершенствовать правила ношения официальной формы одежды сотрудников таможенных органов решили в Министерстве юстиции Российской Федерации. Часть образцов униформы изымают из оборота, часть вводят вновь.
Патент на не совсем обычный способ заботы о телятах сразу после их рождения получили на днях краснодарские ученые. Они придумали, как сушить новорожденных.
Производство и продажу электронных сигарет, которые особенно опасны для начинающих курильщиков, пресекли сотрудники правоохранительных органов столицы. Гражданина, участвовавшего в производстве, хранении, распространении никотиносодержащего вещества, привлекли к уголовной ответственности.
Награждать лучших наставников-экологов собирается Министерство природных ресурсов России. На днях министерство утвердило все ведомственные награды.
Шесть новых зданий столичного главка МВД появится в ближайшие годы. Большая часть из них будут использоваться как административные.
Втрое сократить срок, по истечении которого осужденных могут признать злостно уклоняющимися от отбывания наказания в виде ограничения свободы или осужденных наркоманов, которые уклоняются от лечения, планирует Министерство юстиции.
Один из памятников усадебной архитектуры на юго-западе Москвы решено законсервировать для дальнейшей реконструкции.
Непростой жилищный вопрос удалось решить бывшему сотруднику правоохранительных органов с помощью Конституционного суда России. Ранее суды отказали ему в восстановлении права на получение государственной выплаты на покупку или строительство жилья.
Ужесточить борьбу с мошенниками, которые с помощью различных схем завладевают средствами граждан, собирается Министерство цифрового развития и связи. В частности, планируется запретить продажу предоплаченных сим-карт, навести порядок с интернет-рассылками и запустить новый сервис на портале госуслуг: пользователи онлайн-платформы смогут быстро выяснить, какие организации или физические лица имеют доступ к их персональным данным, и запретить этот доступ.
Важное уточнение в правила досмотра граждан, которых помещают в изоляторы временного содержания решило внести МВД. С принятием нового приказа снимать осмотр подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений после того, как они полностью разденутся, запрещено. Фактически это правило соблюдалось и прежде, но категорического запрета на съемку голых подследственных не было.
Поднять планку финансового наказания для граждан, которые взяли под поруку подозреваемых или обвиняемых в нарушении закона, а заодно и за нарушение порядка в суде решили в Министерстве внутренних дел. В главном полицейском ведомстве пришли к выводу, что ныне действующие штрафы недостаточно хорошо стимулируют поручителей к исполнению взятых на себя обязательств, а самих подозреваемых и обвиняемых — к соблюдению порядка.
Скорректировать столичный закон о социальном партнерстве в пользу сотрудников религиозных организаций планируют депутаты Московской городской думы. Комиссия по экономической политике приняла решение о рассмотрении соответствующего законопроекта на первом заседании городского парламента, намеченном на 30 сентября.
Унифицировать порядок оплаты работы шлагбаумов, перегораживающих вход на внутридомовые территории, установили столичные власти. Соответствующий приказ подписал глава транспортного ведомства Москвы заместитель мэра Максим Ликсутов.
Избавить туалет от неприятных запахов поможет разработка столичного изобретателя Александра Савкина. На днях он получил патент Российской Федерации на сиденье унитаза с интегрированной системой удаления воздуха из чаши.
Уточнить правила уведомлений о найме или увольнении иностранцев и граждан без гражданства решили в Министерстве внутренних дел. С их изменением сообщать в полицию о приеме на работу отдельных категорий граждан будет не обязательно.
Новые меры по защите национального суверенитета на случай вступления в ЕС стран – участников Содружества Независимых Государств, а также Грузии предлагает Министерство внутренних дел России. Ведомство планирует уравнять в правах граждан этих стран, въезжающих в Российскую Федерацию и занимающихся перевозкой пассажиров и грузов, с водителями из остальных стран.