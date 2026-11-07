Александр Добровольский
Публикаций: 2894
Корреспондент отдела репортера и светской жизни. Публиковаться в «Московском комсомольце» начал еще в 1986 году, будучи преподавателем вуза. С 1998 года зачислен в штат редакции. Основное направление работы – архивные и исторические расследования, краеведение. Для поиска информации часто совершает поездки по малоизвестным местам России. Вел рубрику «Однажды в Москве», сейчас является постоянным автором рубрики «Тайны ХХ века». Является соавтором нескольких путеводителей по историческим местам Москвы и Подмосковья. Участвовал в подготовке историко-краеведческих альманахов «Куранты» и «Отечество», а также туристических справочников. Впервые опубликовал архивные дневники Матильды Кшесинской о романе с Николаем II. За свои публикации был неоднократно удостоен звания лауреата журналистских конкурсов, а также награжден дипломами МЖД, Российского военно-исторического общества.