«Каждый практиковал особый вид убийства»: 85 лет назад к годовщине революции немцы приурочили массовый расстрел

Конечно, для большинства тех, кто застал времена СССР, 7 ноября - это знаковая дата, связанная с годовщиной Октябрьской революции. Однако седьмое число последнего месяца осени отмечено в истории еще и другим событием – абсолютно бесчеловечным. В 1941-м именно в этот день немецкие оккупанты приступили к одной из самых жестоких своих акций. В историю она вошла как «Холокост в Ровно». Еще ту трагедию называют «вторым Бабьим Яром». И хотя масштабы меньше, но степень жестокости зашкаливает.