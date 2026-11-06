Хорошо себя ведёшь, получишь балл! Как оценивают дисциплину школьников

Дисциплинарная отметка, которую могут ввести во всех школах с 1 сентября 2027 года, обретает очертания. Утвержден вид этих оценок — как и предполагалось, их будет три: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение, — и порядок начисления баллов за них, а также реагирование в случае недопустимого все-таки поведения. Сейчас в эксперименте участвуют по 10 школ в каждом из регионов РФ (в прошлом году апробация шла в 84 школах), и впечатления у всех неоднозначные.