Станислава Одоевцева
Публикаций: 1650
Имеет два высших образования: МИРЭА, факультет Электронная техника, физика полупроводников. И Международный университет в Москве (МУМ), Высшая школа журналистики (ВШЖ), специальность «Журналистика». Пришла в «МК» в 1999 г. Работала в отделе религиозных и нравственных проблем, телерадиотделе и др. С 2004 г. работала как обозреватель, телекритик, редактор отдела, шеф-редактор в различных изданиях. В 2021 г. вернулась в «МК» в отдел Семьи и образования, где работает в должности корреспондента.