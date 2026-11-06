Елена Лелькова
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Девочку с 8-сантиметровой опухолью спасли врачи в ММКЦ «Коммунарка». Ситуация осложнялась тем, что у юной пациентки был зафиксирован «синдром водоворота».
Хомяк Тишка с аномальными зубами вновь попал на операционный стол к столичным ветеринарам. Зуб грызуна во второй раз вырос таким длинным, что проткнул ему щёку.
Редкую птицу зафиксировали в Подмосковье - в гости заглянул краснокнижный седой дятел.
Живую черепаху обнаружили среди мусора сотрудники комплекса по переработке отходов в Солнечногорском городском округе Подмосковья. Питомца выбросили хозяева, он пережил путешествие в мусоровозе и цикл сортировки.
Извлекать из организма пациентки необычный посторонний предмет пришлось врачам детского научно-клинического центра имени Рошаля. Девочка проглотила косметическую губку.
Полностью остановить кровообращение в организме пенсионера — кроме мозга — пришлось врачам НИИ Склифосовского, чтобы спасти ему жизнь.
Провести операцию на желудке больной корове пришлось врачам в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья.
Факт незаконной перепланировки квартиры вскрыли сотрудники Мосжилинспекции на юго-востоке Москвы.
Детеныши редкого полоза Давида вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Это одни из самых неуловимых лазающих змей.
Крупный осколок носил в себе подросток из Подмосковья, который порезался во время выполнения домашних дел. Ситуация усугубилась тем, что он не стал обращаться к врачу, а два месяца терпел боль.
Небывалое количество лебедей-шипунов зафиксировали в этом году в Лосином острове. Их группировка на Верхнеяузских болотах увеличилась до 30 особей.
Резиновый мячик-попрыгунчик, съеденный во время прогулки, едва не стоил жизни молодому лабрадору. Пёс полакомился игрушкой втайне от хозяев.
Спасать женщину от нетипичной реакции на съеденный виноград пришлось врачам подмосковной больницы.
К реставрации фасадов усадьбы Грачевых на Поварской улице приступили специалисты. Они восстановят лепной декор и штукатурное покрытие, отреставрируют кровлю и воссоздадут утраченные вазоны на парапете. Как узнал «МК», реставраторы также восстановят оконные заполнения в виде раздельных переплетов с историческим застеклением на главном фасаде здания.
Два спасенных детеныша тюленя поселились в Московском зоопарке. Новоселье отметили самка Зина и самец Зайчик, которых выходили специалисты.
Огромную опухоль, которая составляла не менее 1/5 веса женщины, удалили врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии. В течение нескольких лет уроженка одной из африканских стран игнорировала растущую миому, а в результате матка пациентки оказалась увеличена почти в 180 раз!
Чердак, переоборудованный в квартиру, выявили жилищные инспекторы в Хорошево-Мнёвниках. ТСЖ обязали вернуть помещение в проектное состояние.
Три редкие хищные птицы поселились в зоопарке на скале хищных птиц. Новоселье справили белоголовый сип, черный гриф и бородач.
Редкая китайская черепаха поселилась в Дарвиновском музее. Питомца передал в подарок один из зоомагазинов.
Пришить пальцы, которые молодому мужчине оторвало на производстве, удалось московским хирургам. Крайне сложная операция заняла почти 10 часов.
Несколько станций метро потеряли свою привлекательность у пассажиров — поток людей на них снизился после открытия других направлений подземки. Такие данные привел Департамент транспорта Москвы.
Корова породы хайленд по имени Ярослава поселилась в Московском зоопарке. Она живет рядом с восьмилетним быком Гаврюшей.
Возможность ходить вернули пожилой пациентке московские врачи. У женщины были сильно деформированы ноги: оба колена смотрели в левую сторону.
Памятный знак на месте первой шахты Мосметростроя отреставрировали в столице. Доску, установленную на фасаде в 1971 году, облицевали гранитом и сохранили архитектурные особенности.
Постоянное гнездование чернолобого сорокопута в Подмосковье подтвердили орнитологи. Раньше этот вид считался залётным.
Бронхиальным ножом пришлось воспользоваться медикам, чтобы спасти 28-летнего пациента НИИ имени Склифосовского.
Красношейную поганку, гриб-баран и печёночницу благородную обнаружили в этом году в "Лосином острове". Экологи подвели итоги мониторинга флоры и фауны в национальном парке.