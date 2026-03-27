Новости России и мира - Новостной портал Московский Комсомолец - МК

МК ТВ
Новости
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19:40
Десятки тысяч человек снова вышли на протесты в Париже
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19:39
Стало известно о втором нападавшем во время стрельбы в Кракове
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19:39
Навроцкий принёс соболезнования близким жертв стрельбы в Кракове
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19:35
При атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина
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19:32
Навроцкий поднял силовиков по тревоге из-за расстрела в Кракове
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19:31
В Подмосковье военнослужащим и их семьям начали вручать ключи от новых квартир
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19:29
На Запорожье ликвидирован пункт управления дронами противника
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19:26
Найденный 20 лет назад на Алтае камень оказался метеоритом
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19:23
В Харьковской области уничтожен офицер ВСУ
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15:20
Здоровый образ жизни длиной в 52 вопроса: что включает в себя современный чекап
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12:00
Новый взгляд на развитие мясной отрасли в России
Спецпроекты
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Русский мясной проект «Мираторг»
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Лето закончилось, а отпуск впереди?
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Логика питания
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Есть результат!
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Территория ответственного бизнеса
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Эпоха цифровых витрин
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День Победы 2026
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Пасха 2026
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Человек в фокусе системы СПО
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Новогодние каникулы 2026
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Путешествие молока: от фермы до стакана
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Российское село
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Навигатор недвижимости
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День молока
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Энциклопедия Сибири
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Как выгодно и безопасно покупать в Интернете
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Калейдоскоп малых городов
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Про стажировки
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Цемент как основа развития
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Экосистема проектов ИРПО
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Комфортная городская среда
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Экосистема счастья
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Правила идеального гриля
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Чьи-то добрые строили руки
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Эффективные способы сделать жизнь проще: чек-лист обретения уверенности
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Жилье будущего
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Индекс качества городской среды 2023
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Про школу
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С возвращением: новая жизнь регионов
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Газ — в каждый дом
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Индекс качества городской среды 2022
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Хочется, да неможется
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НЭП 2.0: новый курс российской экономики
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Сибирь. Точки роста
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НЭП 2.0. Точки роста экономики России
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НЭП 2.0: пять шагов к росту
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Новая школа. Программа капитального ремонта школ
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Новая школа. Капитальный ремонт школ России
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Социальная навигация — 2022
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Карта болельщика
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Могу благоустроить
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Как разобрать сезонный гардероб?
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Заглянуть в будущее просто
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Новогодние каникулы 2022
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Экология
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Будь уверен в завтра!
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Шесть историй о том, как ноутбук стал частью жизни.
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Новое об образовании
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«ЕГЭ — это про100!»
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«Всероссийский конкурс учитель года России 2021»
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«Мой учитель года»
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Голоса онлайн: выбор 2021!
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Золотой Возраст!
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Твой выбор!
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Путеводитель по Национальным Проектам России
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Школа Будущего
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Социальная навигация
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О чем молчат мужчины