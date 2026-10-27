Происхождение

Родилась в Краснодаре в армянской семье. Отец, Симон Саркисович Симоньян, родился в Свердловске. Окончил Краснодарский политехнический институт, работал мастером по ремонту холодильников. Мать, Зинаида Адамовна Симоньян, уроженка Сочи. Получила высшее филологическое образование. По словам Маргариты Симоновны, мать «занималась детьми и случайными подработками».

Семьи деда и бабушки со стороны отца до 1944 года жили в Крыму. Дед, Саркис Симоньян, был участником Великой Отечественной войны. Несмотря на это, его семья, вместе с другими проживавшими на полуострове армянами, была выслана на Урал.

«Дедушка, вернувшись с войны в родной Симферополь, застал заколоченными свой дом и дома соседей и получил щедрое предложение присоединиться к семье, — рассказывала Маргарита Симоньян об этом отрезке истории своей семьи. — Присоединился. Там встретил такую же репрессированную землячку — подросшую уже мою бабушку Майю. Там и родился у них мой отец. Сразу врагом народа».

В середине 1950-х ссылка закончилась, однако вернуться в Крым депортированным не разрешили. Тогда высланная диаспора решила поселиться в Краснодаре — поближе к родным местам. По словам Маргариты Симоновны, поражение в правах отразилось в том числе и на написании фамилии: «Напоследок им выдали паспорта, где в их фамилии вписали перед «ян» мягкий знак. Такая метка. Я родилась в Краснодаре с фамилией Симоньян. На мне тоже эта метка».

По имеющейся информации, родители находятся в разводе. У Маргариты Симоньян есть младшая сестра Алиса (родилась в 1981 году). Алиса Симоновна — индивидуальный предприниматель, специалист в сфере PR; в 2023 году была награждена орденом Дружбы. Фото: Наталья Мущинкина

Образование

Училась в специальной школе №36 с углубленным изучением английского языка города Краснодара (в настоящее время — Екатерининская гимназия №36). В 1996 году, будучи старшеклассницей, по программе обмена Future Leaders Exchange, финансируемой правительством США, уехала учиться в Соединенные Штаты: в течение года жила в американской семье в городе Бристоле (штат Нью-Гемпшир).

«Я очень люблю Америку, членов семьи, в которой жила, до сих пор называю мамой и папой, — признавалась Маргарита Симоньян в интервью, опубликованном в 2012 году. — У меня там много друзей. Это очень красивая страна. Я часто бывают там, несколько раз в год».

Окончила школу в 1997 году с золотой медалью. Высшее образование получила на факультете журналистики Кубанского государственного университета (Краснодар). Кроме того, окончила Школу телевизионного мастерства Владимира Познера (Москва).

Работа в СМИ

С февраля 1999 года — корреспондент телерадиокомпании «Краснодар». После начала контртеррористической операции на территории Чеченской Республики освещала ее ход в качестве военного корреспондента.

В 2000 году назначена ведущим редактором информационных программ ТРК «Краснодар». С февраля 2001-го — собственный корреспондент ВГТРК в Ростове-на-Дону.

С октября 2002 года — специальный корреспондент программы «Вести» (ВГТРК). «Мне было двадцать два, когда позвонил Добродеев, гендиректор телеканала «Россия», и спросил: «Выбирай, поедешь в Нью-Йорк или в Москву?» — рассказывает Маргарита Симоньян об этом переломном моменте своей биографии. — Выбрала, конечно, Москву. Попала сразу в президентский пул — это была настоящая «сбыча мечт».

1–3 сентября 2004 года вела репортажи из Беслана, где террористами была захвачена средняя школа №1. «Такого ужаса, как в Беслане, не видела ни до, ни после и не приведи Господь никому увидеть, — признавалась она потом. — Я писала свои тексты, сюжеты и просто рыдала... Я до сих пор не могу смотреть видео и сюжеты оттуда».

С 2005 года — главный редактор телеканала Russia Today (сейчас — RT). Бессменный руководитель телеканала с момента его основания и по настоящее время. 31 декабря 2013 года возглавила также международное информационное агентство «Россия сегодня». С 2011 года — член совета директоров «Первого канала».

В 2011–2012 годах вела еженедельную аналитическую программу «Что происходит?» на канале «РЕН ТВ»; в 2012 году — колонку «Точка зрения» на радиостанции «Коммерсантъ FM», в 2013 году — политическое ток-шоу «Железные леди» на телеканале НТВ (совместно с Тиной Канделаки).

С 2016 года — художественный руководитель и сценарист сатирического шоу «Международная пилорама» (телеканал НТВ). Скриншот: YouTube

Прочая творческая деятельность

Перу Маргариты Симоньян принадлежат несколько книг: «В Москву!» (2010 год, самим автором жанр произведения определен как «провинциальный роман»), «Черные глаза» (2019 год, сборник рассказов), «Водоворот» (2023 год, сборник рассказов).

Ряд рассказов, очерков, киносценариев и стихотворных произведений опубликованы в журнале «Русский пионер». В том же «Русском пионере» Симоньян публиковалась в качестве колумниста.

Автор сценария телесериалов «Море. Горы. Керамзит» (2013 год), «Актриса» (2017 год), кинокомедии «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2018 год). Снялась в мини-сериале «Три товарища» (2012 год) — в эпизодической роли журналистки. Режиссером всех перечисленных фильмов является Тигран Кеосаян.

Общественная и политическая деятельность

С 2008 года — член Академии российского телевидения. С 2010 года — вице-президент Национальной ассоциации телерадиовещателей. В 2010–2012 годах — член Общественной палаты РФ (третий состав).

В 2012 году входила в «Народный штаб» кандидата в президенты Владимира Путина. Доверенное лицо Путина на президентских выборах 2018-го и 2024 годов. С 2019 года — сопредседатель рабочей группы Генсовета партии «Единая Россия» по правозащитной деятельности. С 2017 года — член Общественного совета при МВД России.

В феврале 2022 года попала под санкции Европейского союза — как «центральная фигура правительственной пропаганды», поддерживающая «действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Находится также в соответствующих санкционных списках Украины, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии и Новой Зеландии.

В октябре 2022 года Симоньян сообщила, что ей запрещен въезд в Армению. Ранее она жестко критиковала — и продолжает критиковать — власти республики, обвиняя их в антироссийской позиции. Фото: t.me/margaritasimonyan

Личная жизнь, увлечения

Замужем. Муж — кинорежиссер, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян. С 2012 года пара находится в фактическом браке, в 2022 году официально оформила свои отношения. У супругов трое детей: дочь Марьяна (родилась в 2013 году), сын Баграт (2014), дочь Маро (2019). По словам мамы, старшие дети, Марьяна и Баграт, говорят на пяти языках: русском, армянском, английском, французском и китайском.

«Я всегда хотела жить большим домом, где было бы много родственников и друзей, — поделилась Маргарита Симоньян несколько лет назад подробностями своей семейной жизни (журнал «Караван историй»). — Наша жизнь для многих была бы невыносима — в одном доме Тигран, я, наши дети, обе мамы, мои дядя и тетя, сестра Алиса, няня детей. Часто ночует, а иногда и живет у нас по месяцу брат Тиграна Давид. Еще чаще приезжает моя родня из Сочи и Краснодара... Когда собираемся все вместе в гостиной, буквально сидим друг у друга на головах».

Своим главным увлечением называет кулинарию. Как-то она пошутила, что «