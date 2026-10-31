Гол и пас в одном матче: теперь в Европе ещё пристальнее следят за Алексеем Батраковым

Россиянин Алексей Батраков освоился в Турции. Его игра в матче между «Галатасараем» и «Коньяспором» стала определяющей. Команда Батракова выиграла со счётом 4:0, а у самого Алексея не просто забитый гол, но и результативная передача. Можно утверждать, что Батраков может играть на высоком уровне не только в России. В то же время остается вопрос: останется ли Алексей в Турции надолго?