Стасу Намину 8 ноября 2026 года исполняется 75 лет. Музыкант, продюсер и режиссер, он основал группу «Цветы», написал музыку песни «Мы желаем счастья вам», создал один из первых независимых продюсерских центров в СССР и собственный театр. Настоящее имя Намина — Анастас Алексеевич Микоян, а псевдоним он взял от имени матери — Нами. Биография музыканта, родители и семья, четыре брака и дети — в материале mk.ru.

Настоящее имя: Анастас Алексеевич Микоян

Псевдоним: Намин — от имени матери, Нами

Дата рождения: 8 ноября 1951 года, Москва

Возраст: 75 лет (исполняется 8 ноября 2026 года)

Родители: Отец — Алексей Анастасович Микоян (1925–1986), военный летчик, генерал-лейтенант, заслуженный военный летчик СССР. Мать — Нами Артемьевна Микоян (1928 — 2025), историк и музыковед.

Образование: Московское суворовское военное училище, филологический факультет МГУ, Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

Профессия: музыкант, композитор, продюсер, режиссер

Группа: «Цветы», основана в 1969 году; с 1977 года — «Группа Стаса Намина»

Проекты: продюсерский центр SNC в Зеленом театре Парка Горького, группа «Парк Горького», Театр музыки и драмы Стаса Намина (1999)

Звания и награды: почетный член Российской академии художеств (2014), орден Дружбы (2011), орден Дружбы Армении (2016)

Семья: был женат четыре раза. Первая супруга — Анна Исаева, вторая — певица Людмила Сенчина, третья — Галина (брак распался в 2015 году), четвертая — Нина. Дети — дочь Мария (1978), сыновья Артем (1993–2023) и Анастас (2016)

Ранние годы и семья

Стас Намин родился в семье, связанной с военной авиацией, наукой и историей СССР. Его настоящее имя — Анастас Алексеевич Микоян. Музыкант носит имя знаменитого деда — Анастаса Ивановича Микояна, советского государственного и политического деятеля. Его дедом по матери также был известный партийный деятель — Григорий Артемьевич Арутюнов, первый секретарь ЦК КП Армении.

Отец будущего музыканта— Алексей Анастасович Микоян (1925–1986) — был военным летчиком, генерал-лейтенантом авиации. Мать — Нами Артемьевна Микоян (1928–2025) — историк-музыковед и журналист.

Двоюродным дедом Намина был авиаконструктор Артем Иванович Микоян, один из создателей самолетов марки МиГ.

Сам музыкант неоднократно говорил о своих армянских корнях, интересе к истории и культуре этой страны.

Несмотря на известную фамилию, Намин выбрал собственный путь в искусстве. Его сценический псевдоним связан с именем матери — Нами. Так фамилия Микоян осталась в документах, а имя Стас Намин стало известно нескольким поколениям слушателей.

Суворовское училище и первые музыкальные группы

В детстве Стас Намин учился в московской школе. Когда ему было почти десять, в 1961 году, он поступил в Московское суворовское военное училище. Военная дисциплина не помешала ему увлечься музыкой. Наоборот, именно в те годы он начал собирать первые коллективы.

В 1964 году вместе с однокурсниками Намин создал группу «Чародеи». Позже появился коллектив «Политбюро», в котором играли его друзья. Будущий музыкант уже тогда интересовался рок-н-роллом и культурой хиппи. Ему хотелось не просто исполнять популярные песни, а создавать собственную музыку и формировать вокруг себя команду.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Со временем увлечение музыкой превратилось в дело всей жизни. В интервью «МК» Намин говорил, что не стремится заниматься чем-то ради статуса или внешнего успеха. «Я получаю кайф от настоящего», — объяснял он свое отношение к работе. И добавлял: «У меня вся жизнь — увлечение».

Группа «Цветы»: история создания и главные песни

В 1969 году Стас Намин основал группу «Цветы». Коллектив начинал со студенческих выступлений и исполнения западных рок-композиций. Название появилось под влиянием молодежной культуры конца 1960-х, а со временем стало одним из самых узнаваемых в отечественной рок-музыке.

Первый мини-альбом «Цветов» вышел в 1973 году. В него вошли песни «Не надо», «Есть глаза у цветов» и «Звездочка моя ясная». В 1974 году группа начала профессиональную концертную деятельность в составе Московской областной филармонии. Однако сотрудничество оказалось непростым: после конфликта с филармонией коллектив Намина лишился возможности свободно выступать под прежним названием.

В 1975 году название «Цветы» запретили, связав его с пропагандой хиппи. Группу расформировали, и только в 1977 году Намину удалось собрать ее заново — уже под названием «Группа Стаса Намина». Ограничения коснулись не только концертов: коллективу мешали выпускать пластинки и появляться на радио и телевидении.

Стас Намин говорил: «Я был запрещен всю мою жизнь, до 35 лет!» По словам музыканта, в советские годы его коллективу приходилось буквально искать возможности для выступлений. После зарубежных поездок давление на группу стало постепенно ослабевать.

Ярким моментом стал фестиваль в Ереване в 1981 году. Намин задумал масштабное музыкальное событие с участием советских и зарубежных исполнителей. На ереванский велотрек пришли десятки тысяч зрителей, однако приглашенных иностранных музыкантов в Армению в итоге не пустили. Сам фестиваль все равно состоялся и стал одним из заметных событий истории отечественного рока.

Музыкант рассказывал «МК», что после фестиваля его обвинили в идеологической диверсии, уволили из «Армконцерта», а группе вновь запретили выступать и выпускать пластинки. В американском журнале Time о фестивале вышел материал с заголовком «Woodstock. Yerevan style».

Среди песен «Цветов», получивших широкую известность:

«Звездочка моя ясная»,

«Есть глаза у цветов»,

«Старый рояль»,

«Гимн солнцу»,

«Мы желаем счастья вам».

Последняя композиция была написана в 1982 году, но, как вспоминал Стас Намин, три года она не могла пройти советские худсоветы. На телевидении песня появилась только в 1985-м — и сразу стала частью новогодней музыкальной программы.

В 1999 году Намин вновь собрал группу к юбилейному концерту «Цветы-30». Позднее коллектив вернулся к гастрольной деятельности, выпустил новые альбомы и продолжил выступать. В ноябре 2019 года в Кремле состоялся концерт, посвященный 50-летию группы.

Центр Стаса Намина и группа «Парк Горького»

В декабре 1986 года у Намина появилась идея создать продюсерский центр, который помогал бы молодым музыкантам записывать музыку, выступать и развивать собственные проекты. В 1987 году начал работу Центр Стаса Намина — SNC. Он разместился в Зеленом театре Парка Горького в Москве.

Для советской музыкальной индустрии это был новый формат. Центр объединял студию звукозаписи, концертную площадку и другие творческие подразделения. Здесь работали коллективы, которым было трудно пробиться на официальную сцену: «Бригада С», «Моральный кодекс», «Калинов мост», «Мегаполис», «Сплин», «Звуки Му» и другие группы.

По словам Стаса Намина, вокруг Центра постепенно собралась значительная часть московского рок-андеграунда. Музыканты могли рассчитывать не только на сцену и оборудование, но и на помощь в организации гастролей и записи альбомов. Сам Намин называл Зеленый театр отдельной территорией со своими правилами и творческой атмосферой.

Одним из главных проектов Центра стала группа «Парк Горького» (Gorky Park), созданная Наминым в 1987 году. В первоначальный состав вошли Николай Носков, Алексей Белов, Александр Миньков, Александр Яненков и Александр Львов. Коллектив ориентировался на международную рок-сцену, записывал англоязычные песни и выступал за рубежом.

В 1989 году «Парк Горького» принял участие в Московском международном фестивале мира в Лужниках вместе с зарубежными рок-звездами. Группа получила известность за