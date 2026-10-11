23 октября 2026 года Райану Рейнольдсу исполняется 50 лет. Канадский актер прославился ролью болтливого наемника Дэдпула, но давно вышел за рамки комедийного амплуа: он снимается в крупных голливудских проектах, продюсирует фильмы, инвестирует в бизнес и вместе с Робом Макэлхенни владеет валлийским футбольным клубом «Рексэм». При этом его публичный образ по-прежнему строится на самоиронии и умении превратить даже рекламу в отдельное шоу. Как складывалась карьера Рейнольдса, как он познакомился с женой Блейк Лайвли, сколько у пары детей и чем актер занимается сегодня — в материале mk.ru.

Полное имя: Райан Родни Рейнольдс

Дата рождения: 23 октября 1976 года

Возраст: 50 лет (на 23 октября 2026 года)

Место рождения: Ванкувер, Канада

Гражданство: Канада, США

Рост: 188 см

Профессия: актер, продюсер, предприниматель

Самые известные роли:

Уэйд Уилсон в «Дэдпуле» (2016), «Дэдпуле 2» (2018) и «Дэдпуле и Росомахе» (2024);

Пол Конрой в «Погребенном заживо» (2010);

Эндрю Пакстон в «Предложении» (2009);

Гай в «Главном герое» (2021).

Бизнес: был совладельцем бренда Aviation Gin и мобильного оператора Mint Mobile (обе компании проданы), основал агентство Maximum Effort, с 2021 года вместе с Робом Макэлхенни владеет футбольным клубом «Рексэм».

Личная жизнь: жена — актриса Блейк Лайвли (с 2012 года), четверо детей — Джеймс, Инес, Бетти и Олин; первый брак — со Скарлетт Йоханссон (2008–2011).

Награды и признание: звезда на Голливудской аллее славы (2016)

Семья, ранние годы

Райан Родни Рейнольдс родился 23 октября 1976 года в ирландско-католической семье в Ванкувере, канадской провинции Британская Колумбия. Его отец, Джеймс Честер Рейнольдс, был офицером Королевской канадской конной полиции, а после выхода в отставку работал в сфере оптовой торговли. Мать Тамара Ли трудилась продавцом в продуктовом магазине. Райан был младшим в семье, у него трое старших братьев.

Рейнольдс начал сниматься в 13 лет. Одной из первых заметных работ стала роль в канадском подростковом сериале Hillside, который в США показывали под названием «Пятнадцатилетние» (Fifteen). В начале карьеры актер пробовал себя в разных телевизионных форматах и постепенно переходил к полнометражному кино.

В 19 лет Рейнольдс бросил актерство и поступил в университет Квантлен. Через несколько месяцев вернуться к профессии и переехать в Лос-Анджелес его уговорил коллега-актер Крис Уильям Мартин.

Несколько лет снимался в эпизодах, пока в 1998 году не получил роль студента-медика в ситкоме «Два парня, девушка и пиццерия». © AdMedia/AdMedia/Global Look Press

От подростковых сериалов к главным ролям

Первый широкий успех пришел к нему в начале 2000-х благодаря комедии «Король вечеринок». Рейнольдс сыграл студента, который так увлекся университетской жизнью, что никак не хотел выпускаться. Фильм закрепил за ним репутацию обаятельного комедийного актера и помог получить новые предложения.

Затем последовали романтические комедии, в том числе «Просто друзья», и проекты, позволившие ему попробовать себя в более серьезных жанрах. В триллере «Погребенный заживо» Рейнольдс практически в одиночку удерживал внимание зрителя, играя мужчину, оказавшегося в гробу под землей. Картина показала, что его актерские возможности не ограничиваются юмором и харизмой.

Впрочем, далеко не все фильмы с участием Рейнольдса становились хитами. Особенно болезненным эпизодом карьеры оказался супергеройский фильм «Зеленый Фонарь» 2011 года. Проект не оправдал ожиданий, а сам актер впоследствии не раз шутил над этой страницей своей фильмографии. Но именно способность смеяться над собственными неудачами позднее стала частью его публичного образа.

Дэдпул — главная роль в карьере Рейнольдса

Поворотным моментом стал фильм «Дэдпул», вышедший в 2016 году. Рейнольдс сыграл Уэйда Уилсона — наемника, который после опасного эксперимента получает способность к регенерации, но при этом не теряет ни язвительности, ни привычки комментировать происходящее. Герой ломает четвертую стену, высмеивает супергеройские штампы и обращается к зрителю так, словно тот сидит рядом с ним в одном баре.

Для Рейнольдса этот проект был не просто очередной ролью. Он много лет добивался экранизации истории Дэдпула и участвовал в продвижении фильма. Успех картины доказал, что зрители готовы к супергеройскому кино, которое шутит над собой.

Фильм собрал в мировом прокате около $782 млн и стал самым кассовым фильмом с рейтингом R (зрители до 17 лет — только со взрослыми) на тот момент, а образ Дэдпула стал тесно ассоциироваться с самим актером.

В январе 2016 года Райан Рейнольдс приезжал в Москву на премьеру «Дэдпула» в рамках мирового промотура. Актер гулял по центру города вместе с братом, побывал на Красной площади, в Кремле и храме Христа Спасителя, выложил в соцсети фото на фоне Царь-пушки. Журналистам он признался, что любит Россию и считает россиян «самыми крутыми людьми на планете», а еще пошутил: если бы Дэдпул был русским, он бы оккупировал ночные клубы Москвы, и его быстро попросили бы покинуть страну.

В 2018 году вышел «Дэдпул 2», продолживший историю героя и усиливший фирменное сочетание экшена, черного юмора и пародии. Следующий большой этап — «Дэдпул и Росомаха», премьера которого состоялась в 2024 году. В фильме Рейнольдс вновь сыграл Уэйда Уилсона, а Хью Джекман вернулся к роли Росомахи. Картина собрала в прокате более $1,3 млрд и побила рекорд первого «Дэдпула», став самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории.

При этом успех Дэдпула не означает, что Рейнольдс полностью отказался от других жанров. Он продолжает сниматься в комедиях и боевиках, занимается продюсированием и развивает проекты, в которых может влиять не только на исполнение роли, но и на общую концепцию.

Фильмы Райана Рейнольдса: что посмотреть

Фильмография Рейнольдса включает комедии, романтические истории, триллеры, боевики и супергеройские картины. Если знакомство с актером только начинается, стоит обратить внимание на несколько разных этапов его карьеры.