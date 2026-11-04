28 октября 2026 года Биллу Гейтсу исполнился 71 год: он родился в Сиэтле в 1955-м. Сооснователь Microsoft сделал персональный компьютер массовым товаром и много лет возглавлял список богатейших людей мира. С 2008 года он отошел от оперативного управления компанией и занялся благотворительностью, а в мае 2025-го пообещал раздать 99% капитала за двадцать лет. Как создавалась Microsoft, какое у Гейтса состояние, что известно о его семье и чем он занимается сейчас — в материале mk.ru.

Полное имя: Уильям Генри Гейтс III

Дата рождения: 28 октября 1955 года

Возраст: 71 год

Место рождения: Сиэтл, штат Вашингтон, США

Род деятельности: предприниматель, филантроп

Образование: Гарвардский университет, не окончил

Компания: Microsoft, сооснователь (1975)

Состояние: $119 млрд по оценке Forbes на 26 октября 2026 года (19-е место в годовом рейтинге Forbes 2026)

Благотворительность: Фонд Гейтса, основан в 2000 году

Бывшая жена: Мелинда Френч Гейтс, в браке с 1994 по 2021 год

Дети: трое — Дженнифер, Рори и Фиби

Чем занимается сейчас: председатель совета Фонда Гейтса

Семья и ранние годы

Билл Гейтс родом из состоятельной и влиятельной сиэтлской семьи: стартовые условия у него были далеко не нулевые. Его отец, Уильям Гейтс — старший (1925–2020), был одним из ведущих корпоративных юристов Сиэтла, сооснователем крупной юридической фирмы Preston Gates & Ellis; позже он много лет руководил семейным фондом. Мать, Мэри Максвелл Гейтс (1929–1994), преподавала, а затем преуспела в общественной деятельности: входила в совет регентов Вашингтонского университета и в национальное правление United Way — там же, где состоял председатель совета директоров IBM Джон Опель. Многие биографы связывают с этим знакомством то, что IBM обратила внимание на крошечную тогда Microsoft, хотя прямых доказательств нет и сама компания эту версию не подтверждала. Дед Билла Гейтса по материнской линии возглавлял национальный банк.

Полное имя Билла — Уильям Генри Гейтс III: так звали и отца, и деда, поэтому дома у мальчика было прозвище Трей, то есть «третий». У него две сестры — старшая Кристи и младшая Либби.

Учился Гейтс в Lakeside — частной привилегированной школе Сиэтла. Родительский клуб в 1968 году купил школе терминал с доступом к компьютеру, и тринадцатилетний Гейтс впервые занялся программированием. В школе он познакомился с Полом Алленом, с которым через семь лет основал Microsoft.

В мемуарах Source Code, опубликованных в 2025 году, Гейтс рассуждал о собственных особенностях общения и концентрации. Он заметил, что в современных условиях ему, вероятно, могли бы диагностировать расстройство аутистического спектра. Но это его личное предположение, а не подтвержденный медицинский диагноз.

В 1973 году Гейтс поступил в Гарвардский университет. Однако в 1975 году оставил учебу, чтобы вместе с Полом Алленом развивать проект, который впоследствии стал Microsoft.

Что интересно — в 2007 году Гарвард присвоил ему почетную степень доктора права.

Как создавалась Microsoft

В начале 1975 года Гейтс и его школьный друг Пол Аллен разработали версию языка программирования BASIC для компьютера Altair 8800. Предложили они ее раньше, чем написали: позвонили в выпускавшую Altair компанию MITS, когда работа еще не начиналась, и сделали программу за несколько недель, ни разу не увидев сам компьютер — Аллен написал для него эмулятор.

4 апреля 1975 года партнеры оформили компанию, рассчитывая, что персональные компьютеры станут массовыми и потребуют программ. Название Micro-Soft появилось осенью того же года. Работала она в Альбукерке, штат Нью-Мексико, рядом с MITS, и оставалась крошечной: когда в январе 1979 года Microsoft перебиралась в Белвью под Сиэтлом, в ней было 13 сотрудников, и только 11 согласились переехать.

11 июня 1980 года в компанию пришел однокурсник Гейтса по Гарварду Стив Балмер — тридцатым сотрудником и первым менеджером, которого наняли не писать код, а заниматься бизнесом.

Сделка с IBM и MS-DOS

В 1980 году Microsoft заключила соглашение с IBM, готовившей собственный персональный компьютер, и поставила ей операционную систему PC-DOS. В ее основе лежала система 86-DOS программиста Тима Патерсона, права на которую Microsoft выкупила у Seattle Computer Products — в июле 1981 года полностью, за 50 тысяч долларов.

Решающим в сделке был не гонорар, а условие, по которому Microsoft сохранила право продавать ту же систему другим производителям — уже под названием MS-DOS. Когда рынок заполнили «клоны» IBM PC, она понадобилась каждому из них: IBM заплатила за разработку один раз, а Microsoft стала получать деньги почти с каждого персонального компьютера.

Windows и рост компании

Первая версия Windows вышла в ноябре 1985 года и заметного успеха не имела. В феврале 1986 года Microsoft переехала в новый кампус в Редмонде, где штаб-квартира находится до сих пор, в марте провела первичное размещение акций, а уже в 1987-м Гейтс стал миллиардером — в 31 год.

Перелом наступил с выходом Windows 3.0 в мае 1990 года: до появления следующей версии разошлось около 10 млн копий. Windows 3.1, вышедшая 6 апреля 1992 года, за первые три месяца разошлась тиражом более трех миллионов, а 24 августа 1995 года появилась Windows 95. Графический интерфейс стал привычным для массового пользователя, а вместе с ним выросла и сама компания: в 1986 году в Microsoft работали 1100 человек, к 1995-му — почти 18 тысяч.

Антимонопольные разбирательства

В 1998 году Министерство юстиции США и два десятка штатов подали против Microsoft антимонопольный иск: компанию обвиняли в том, что она встраивает Internet Explorer в Windows и выдавливает с рынка браузер Netscape.

В 2000 году судья Томас Пенфилд Джексон постановил разделить Microsoft надвое, но через год апелляционный суд это решение отменил, а самого Джексона отстранил от дела за разговоры с прессой во время процесса. Стороны договорились мирно: компания обязалась раскрывать технические интерфейсы сторонним разработчикам и не мешать производителям ставить чужие программы. Разделения не произошло. © IMAGO/Christian Ditsch/www.imago-images.de/Global Look Press

Уход из управления Microsoft

В 2000 году пост генерального директора Microsoft занял Стив Балмер. Гейтс продолжил участвовать в руководстве компании, а в 2008 году отошел от повседневной работы и сосредоточился на благотворительности.

В феврале 2014 года он оставил пост председателя совета директоров Microsoft, сохранив роль технического советника компании. В марте 2020 года вышел и из совета директоров.

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