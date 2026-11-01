Врач рассказал, кому противопоказан завтрак из двух яиц

Людям с повышенным уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями следует внимательнее подходить к завтракам из яиц, особенно если их жарят на сливочном масле и подают с беконом или колбасой. Об этом «Газете.Ru» рассказал гастроэнтеролог Евгений Белоусов.