Дарья Дейвальд
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Каждый третий ребенок в Молдавии живет в условиях бедности. При этом детям не доступны образование и услуги здравоохранения. Об этом пишет портал Bani.md.
Житель Турции чудом уцелел после нападения медведя. Об этом сообщает газета Hürriyet.
Американский кинорежиссер Майкл Манн, создавший фильмы «Схватка» и «Феррари», получил огнестрельное ранение во время посещения стрельбища в Лос-Анджелесе. 83-летнего постановщика увезли в больницу на скорой помощи. Об этом пишет TMZ.
С 30 декабря гражданам Черногории для поездок в Россию потребуется виза. Такое решение Москва приняла в ответ на отмену Подгорицей безвизового въезда для россиян, сообщили в российском посольстве в Черногории.
В Берлине неизвестные написали на здании общественной приемной Христианско-демократического союза (ХДС), лидером которого на федеральном уровне является канцлер Германии Фридрих Мерц, оскорбительные выражения. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на правоохранителей.
Ольга Серябкина опубликовала в личном блоге новые фотографии, на которых показала наряд, выбранный для начала зимы в Москве. По оценке Super, общая стоимость образа певицы превысила два миллиона рублей.
При покупке светлой икры вместо подорожавшей красной россиянам следует внимательно изучать состав и маркировку продукта. Такая продукция может оказаться искусственной или содержать слишком много соли. Об этом «Царьграду» рассказал эксперт Александр Савельев.
Маленькие дети могут испытывать сильный страх при встрече с Дедом Морозом из-за его внешности, громкого голоса и непривычной обстановки новогодних утренников. Об этом в беседе с «РГ» рассказала клинический психолог Мария Горкавчук.
Британский актер Паапа Эссьеду, который играет Северуса Снейпа в новой экранизации «Гарри Поттера», поделился своим отношением к предстоящей работе. Его комментарий приводит издание Deadline.
Родители главы киевского режима Владимира Зеленского, вероятно, уже находятся в Лондоне и ожидают приезда сына. Такое предположение высказал бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, чьи слова приводят ИС «Вести».
Глава киевского режима Владимир Зеленский взял на себя роль агитатора, выступая против президента США Дональда Трампа в период предвыборной гонки в Конгресс. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в комментарии «Соловьёв Live», передает ИС «Вести».
Некоторые компании, которые уволили сотрудников и заменили их искусственный интеллект (ИИ), начали возвращать всех обратно. Об этом пишет агентство Associated Press.
Лидер французской партии «Национальное объединение», кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в случае победы на выборах обязательно созвонится с президентом России Владимиром Путиным. Таким мненим поделился экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, передает ИС «Вести».
Звуковая коммуникация шимпанзе меняется по мере взросления: молодые особи постепенно перенимают особенности вокализации, характерные для своей популяции. К такому заключению пришли ученые из Лондонского университета королевы Марии, исследовавшие 30 животных из двух групп, обитающих в Замбии и Танзании. Результаты работы опубликованы в научном журнале PLOS One.
При выборе жевательной резинки необходимо обращать внимание на ее состав. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru.
Британцам грозит штраф за выброс тыкв, оставшихся после празднования Хэллоуина. Об этом написала газета Liverpool Echo.
Людям с повышенным уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями следует внимательнее подходить к завтракам из яиц, особенно если их жарят на сливочном масле и подают с беконом или колбасой. Об этом «Газете.Ru» рассказал гастроэнтеролог Евгений Белоусов.
Москвичи отпраздновали Хэллоуин на улицах Китай-города в Москве в ночь на 1 ноября. Кадрами молодых людей в костюмах персонажей фильмов ужасов, видеоигр и мультфильмов поделился Life.ru.
Блогер и певица Валя Карнавал не стала отвечать на вопросы представителей прессы из-за запрета продюсера. Артистка ненадолго появилась перед фотографами, после чего покинула площадку, так и не пообщавшись с журналистами KP.RU.
Трехлетняя дочь актрисы Ольги Кузьминой Мира-Мария предпочитает не только современные мультфильмы, но и советскую анимацию. Среди любимых историй девочка выделила «Ну, погоди!». Об этом артистка, известная по сериалу «Кухня», рассказала журналистам.
В городе Алешки, расположенном в Херсонской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали противопехотные мины осколочного типа, которые считаются одними из наиболее опасных. Об этом рассказал военкор ИС «Вести» Леонид Муравьев.
Актриса Меган Фокс снялась в металлизированном лифе на Хэллоуин. Фотографии появились в ее в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Во Франции 31 октября были задержаны 565 участников массовых протестов, сообщает AFP.
В Костроме неизвестный мужчина ходит по улицам с ножом и пугает людей. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Кострома» со ссылкой на местных жителей.
Природоохранная организация Save the Sound проводит необычный эксперимент по восстановлению морской растительности в проливе Лонг-Айленд, расположенном между штатами Нью-Йорк и Коннектикут. Для распространения семян подводных растений специалисты используют двустворчатых моллюсков: семена закрепляют на их раковинах, после чего животных выпускают на морское дно. По данным Popular Science, благодаря этой технологии площадь растительного покрова на экспериментальном участке выросла на 178%.
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20, который пройдет во Флориде в декабре, вызывает много вопросов.
Смена погодного режима ожидается в Москве на следующей неделе: столицу начнет накрывать предзимье. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своих социальных сетях.
В ночь на 1 ноября в Москве температура воздуха впервые с начала осени опустилась ниже нуля. Минимальное значение составило минус 0,8 градуса. В Подмосковье сильнее всего похолодало в Черустях: там термометры показали минус 5,6 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
В городе Ровно на Украине прозвучал взрыв. Об этом сообщает «24 канал».
Мошенники придумали новую схему кражи персональных данных россиян, предлагая им прикрепиться к медицинскому учреждению или открепиться от него. Об этом сообщила Киберполиция России в MAX.