С начала года в Московской области к работе приступили более 150 медицинских специалистов, участвующих в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Они трудоустраиваются в сельских населённых пунктах и получают единовременные выплаты.
В Московской области продолжается вакцинация населения против гриппа. Прививки уже сделали более 500 тысяч детей. Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту прикрепления, а также в детских садах и школах. Кампания проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Московская областная Дума приступила к рассмотрению проекта бюджета региона на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Основные расходы по-прежнему планируется направлять на образование, здравоохранение и социальную поддержку жителей. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.
Впервые в Подмосковье в одном пространстве представят три знаковые работы Казимира Малевича из собрания Русского музея - «Чёрный квадрат», «Чёрный круг» и «Чёрный крест». В Звенигородском манеже открылась выставка «Малевич. Простые фигуры».
Границы 43 подмосковных памятников истории и культуры народов России (объектов археологического наследия) планирует утвердить Министерство культуры Российской Федерации. Любые земляные работы на этих территориях станут считаться уголовным преступлением, за которое предусмотрено довольно суровое наказание.
Огромную опухоль, которая составляла не менее 1/5 веса женщины, удалили врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии. В течение нескольких лет уроженка одной из африканских стран игнорировала растущую миому, а в результате матка пациентки оказалась увеличена почти в 180 раз!
В Московской области выходили новорожденного с рекордно малым весом – 367 граммов. О новом достижении врачей рассказал министр здравоохранения региона Михаил Забелин. Всего, по словам чиновника, с начала года врачи-неонатологи реабилитировали свыше 3,1 тыс. детей, родившихся раньше срока. Часть из них имела экстремально низкую и очень низкую массу тела – менее 1,5 кг.
Если верить новостям, нас ждет если не зоологический апокалипсис, то уж точно нашествие рыжих плутовок. Лисы атакуют домашних питомцев, роются в мусорных баках и все чаще появляются на детских площадках. Сообщения о «лисьих десантах» приходят из Краснодарского и Ставропольского краев, Ленинградской и Самарской областей, Башкирии и Татарстана. Но настоящий рекорд — у Подмосковья: по некоторым данным, здесь обитает уже порядка пяти тысяч особей.
В Московской области обсудили меры поддержки инновационных предприятий, развитие отечественной робототехники и внедрение российских ИТ-решений с искусственным интеллектом. Эти вопросы стали основными на форуме «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Шанхайский университет Цзяотун и Шанхайский колледж науки и инноваций. Он ознакомился с инфраструктурой и учебно-производственной базой вузов, где внедрены передовые программы в сфере IT и робототехники. В ходе визита обсуждались перспективы сотрудничества: студенческие обмены, стажировки по автоматизации и подготовка преподавателей китайского языка.