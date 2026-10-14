Рыжий переполох: почему лисы идут в город и что это значит для нас

Если верить новостям, нас ждет если не зоологический апокалипсис, то уж точно нашествие рыжих плутовок. Лисы атакуют домашних питомцев, роются в мусорных баках и все чаще появляются на детских площадках. Сообщения о «лисьих десантах» приходят из Краснодарского и Ставропольского краев, Ленинградской и Самарской областей, Башкирии и Татарстана. Но настоящий рекорд — у Подмосковья: по некоторым данным, здесь обитает уже порядка пяти тысяч особей.