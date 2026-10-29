Наталья Веденеева
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Обозреватель «Московского комсомольца», заведующая сектором науки и технологий, член Комиссии РАН по популяризации науки. Специализируется на научной тематике, освещает самые яркие события в мире науки, включая космическую отрасль. Имеет благодарности за популяризацию космонавтики, «За весомый вклад в освещение достижений российской науки» от РАН, Медаль им. Олега Газенко от Федерации космонавтики РФ. Наталья является лауреатом премии за лучшую публикацию в печатном СМИ Всероссийского конкурса инновационной журналистики «Tech in Media», обладателем премии Союза журналистов России 2024 года «Золотое перо России» в номинации «Научная журналистика», лауреатом XI Всероссийской премии «За верность науке» в номинации «Научный журналист года».