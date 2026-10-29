Бери 100 рублей и ни в чем себе не отказывай: российский исследователь рассказал о мизерных командировочных

На одной из сессий Форума молодых ученых в прошлом году исследователи, те, кому меньше 35 лет, задали вопрос представителям профильного комитета Госдумы, – какие у них командировочные? Этот вопрос поставил «слуг народа» в неудобное положение, поскольку представить, что они довольствуются 100 рублями в сутки, невозможно. А рядовым ученым именно такую сумму и выделяют. В этом году проблема с командировочными еще больше усугубилась.