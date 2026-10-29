Юлия Гришина
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Сотрудники Северо-Западной оперативной и Хабаровской таможен пресекли контрабандную поставку сильнодействующего вещества из Восточной Азии. Из незаконного оборота изъято 25 кг прегабалина — на черном рынке эта партия стоит более 7 млн рублей.
Назначивший себя несменяемым президентом Украины Владимир Зеленский сильно паникует по поводу того, что лидеры США, Китая и Россия сами решат судьбу «незалежной». За последнюю неделю он дал порядка двадцати интервью, в которых обозначал свою значимость. Политолог, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» полковник Левон Арзанов рассказал «МК», чего боится Зеленский.
Долгое время Як-130 воспринимался прежде всего как учебно-боевой самолет — «летающая парта» для подготовки пилотов истребителей 4-го и 5-го поколений (МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-34, Су-57). Однако после модернизации ситуация принципиально изменилась. Як-130М перестал быть только машиной для обучения: благодаря новым прицельным системам и расширенному арсеналу оружия он превратился в полноценный легкий штурмовик, способный наносить высокоточные удары.
Таможенники аэропорта Шереметьево обнаружили в багаже 28-летней гражданки России незадекларированные товары известных брендов общей стоимостью более 22 млн рублей. Это рекордная находка в 2026 году.
В отношении завербованных украинскими спецслужбами исполнителей терактов на территории России необходимо отменить мораторий на смертную казнь. Так считает руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России» генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов. Он прокомментировал «МК» сообщение о том, что ФСБ России предотвратила два крупных теракта в столичном регионе и задержала с поличным двух агентов украинских спецслужб.
Журнал «Военные комиссариаты России» опубликовал обзор новых мошеннических схем, разработанных, по данным издания, при участии спецслужб враждебных России государств. К традиционным способам обмана добавились звонки якобы из военных комиссариатов и пунктов отбора на службу по контракту, а также кибератаки на смартфоны военнослужащих.
Магнитоискатели, рентген-установки и искусственный интеллект — все эти технологии сильно облегчают жизнь российским таможенникам. Но на фоне этих новаций все еще в большой цене обыкновенный собачий нюх. В этом убедилась корреспондент «МК», ознакомившись с работой таможенного поста «Международный почтамт» Центральной почтовой таможни. Пресс-тур был организован в преддверии 35-летия ФТС России.
Специалисты Центрального экспертно-криминалистического управления (ЦЭКТУ) ФТС России в преддверии 35-летия ФТС России рассказали корреспонденту «МК» о «подводных камнях» при ввозе товаров.
Специалисты Центрального экспертно-криминалистического управления (ЦЭКТУ) ФТС России обладают уникальными технологиями распознавания фальшивых денежных знаков, в том числе долларов США и евро.
Центральное экспертно-криминалистическое управление (ЦЭКТУ) ФТС России больше похоже на огромный музей. Тут увидишь исторически важные документы, предметы, представляющие культурную ценность, а еще дорогущие брендовые вещи ценой в несколько сот тысяч рублей, а то и в миллионы. Все это поступило на экспертизу от бдительных таможенников.
Знаете, сколько посылок доставляется в РФ ежедневно? В среднем 570 тысяч (!) в сутки. Поток посылок и бандеролей из России поменьше, но тоже немалый, в год счет идет на миллионы. А теперь представьте, что всю эту реку посылок таможенникам надо проверить на наличие запрещенных к ввозу-вывозу предметов и веществ. Огромный труд. В этом убедилась корреспондент «МК», ознакомившись с работой таможенного поста «Международный почтамт» Центральной почтовой таможни.
Современные контрабандисты весьма изобретательны и хитры. Чтобы спрятать запрещенные к перемещению предметы, они проявляют большую фантазию. В этом убедилась корреспондент «МК», ознакомившись с работой таможенного поста «Международный почтамт» Центральной почтовой таможни. Пресс-тур был организован в преддверии 35-летия ФТС России.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов 22 октября принял участие в заседании совместной Коллегии министерств обороны Белоруссии и России, которое состоялось в Минске. Главная тема - наращивание взаимодействия на фоне роста напряжённости у границ Союзного государства.
Российская сторона никогда не отказывалась и не откажется от дипломатических шагов по достижению прочного мира на Украине, но при этом уже точно не даст себя обмануть и не пойдет ни на какие односторонние «шаги доброй воли». Так прокомментировал «МК» встречу Владимира Путина с посланником президента США Стивом Уиткоффом в Петербурге член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран боевых действий полковник Левон Арзанов.
Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировки войск, где провёл совещание с командным составом. Главе государства доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск. Главной темой стали промежуточные итоги специальной военной операции и задачи на ближайшую перспективу.
Зеленский, который предпочел европейский тур сидению в холодном и темном Киеве, 16 октября продолжил сжигать все мосты на пути к мирным переговорам. Вслед за скандальным интервью британскому журналисту, в котором он умудрился несколько раз оскорбить президентов России и США, Зеленский выступил на заседании Евросовета, где окончательно скомпрометировал себя как более-менее приемлемого переговорщика.
Сотрудники шереметьевской таможни обнаружили 87 коллекционных монет стоимостью более 1,5 млн рублей в багаже 25-летней россиянки, прибывшей из Стамбула. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Североосетинские таможенники совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России пресекли попытку незаконного вывоза крупной суммы наличной валюты в Грузию. Как сообщили в пресс-службе ФТС России, инцидент произошёл в пункте пропуска «Верхний Ларс» — единственном действующем сухопутном пункте пропуска на российско-грузинской границе.
Президент США Дональд Трамп не перестает удивлять мир эпатажными заявлениями. Каждый день СМИ тиражируют его многочисленные идеи, угрозы и обещания. Некоторые политологи связывают эту вербальную активность с предстоящими в США промежуточными выборами в Конгресс. Однако член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», политолог Максим Бардин считает, что все дело не в этом.
Самолет-разведчик Bombardier Artemis II («Артемида II) из состава ВВС США, выполняющий длительный полет над Черным морем, может собирать информацию в интересах вооруженных сил Украины. Так считает председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ Сергей Липовой.
Владимир Зеленский удаленно принял участие в Варшавском форуме по безопасности, где собрались его евродрузья, чтобы поддержать просроченного президента Украины в противостоянии с Трампом. В рамках форума Зеленский ответил на вопросы очень благожелательно к нему относящихся журналистов. Оценивая это видеообщение, психолог Вячеслав Кабанов усмотрел в поведении Зеленского несколько важных деталей.
Домодедовские таможенники пресекли ввоз в Россию радиоактивных авиационных часов, обнаруженных в международном почтовом отправлении из Израиля. Посылка была адресована жителю Удмуртии.
Сотрудники службы по противодействию коррупции Южного таможенного управления выявили преступную схему, которая длительное время действовала на Южном акцизном таможенном посту Центральной акцизной таможни.
Украинские военные преступно ведут себя по отношению к российским пленным и являются настоящими нацистами. Так член Совета мужества и отваги Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран СВО с позывным «Добрый», кавалер двух орденов Мужества Сергей Перепелкин прокомментировал факт убийства вэсэушниками российского военнопленного с помощью заминированного ошейника.
Минобороны России подготовило проект указа президента, существенно расширяющий полномочия военной полиции (ВП). Документ затрагивает дознание, розыск уклоняющихся военнослужащих, задержание и конвоирование, применение спецсредств, патрулирование и правопорядок в частях. Проект пока не принят.
Американское правительство выделило на безвозмездной основе (подарило) $130 млн на строительство новой высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) между Румынией и Молдавией. ЛЭП получит название Trump liberty line в честь президента США Дональда Трампа. О том, что стоит за этой инициативой, «МК» рассказал политолог, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России» Максим Бардин.
Главным политическим событием этой осени в Молдавии станут выборы в Гагаузии. 15 ноября избиратели Гагаузии будут голосовать за башкана, руководителя региона, а также за депутатов Народного собрания Гагаузии. В чем важность этого события и как Кишинев и Брюссель готовятся сорвать народное волеизъявление, «МК» рассказал политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России» Максим Бардин.
Канцлер ФРГ Мерц и другие немецкие политики уже не раз отметились воинственными заявлениями. Они призывают немцев всячески поддерживать проворовавшийся киевский режим и готовиться к войне с Россией в 2029-2030 годах. Вот только, судя по социологическим выкладкам, не все немцы поддерживают этот самоубийственный курс, и тому есть причины. Так считает председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России», участник СВО, подполковник в запасе Роман Шкурлатов.
Массированный налет украинских дронов на столичный регион не достиг намеченных Зеленским целей, и это во многом результат работы по совершенствованию российской противовоздушной обороны, которая все больше адаптируется к современным условиям. Зеленский проиграл воздушную войну, на которую сделал ставку. Так считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
Вооруженные силы РФ получили в сентябре более 10 тысяч образцов вооружения, военной и специальной техники. Об этом сообщил замминистра обороны РФ, генерал армии Александр Санчик.