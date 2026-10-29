Страшные находки в обычных посылках: репортаж с таможни

Знаете, сколько посылок доставляется в РФ ежедневно? В среднем 570 тысяч (!) в сутки. Поток посылок и бандеролей из России поменьше, но тоже немалый, в год счет идет на миллионы. А теперь представьте, что всю эту реку посылок таможенникам надо проверить на наличие запрещенных к ввозу-вывозу предметов и веществ. Огромный труд. В этом убедилась корреспондент «МК», ознакомившись с работой таможенного поста «Международный почтамт» Центральной почтовой таможни.