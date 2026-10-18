Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня

Стало известно, кто передает саудовцам разведданные для ударов по хуситам

Газета The Jerusalem Post со ссылкой на информированный источник сообщает, что израильские военные при помощи США передают Саудовской Аравии разведданные, которые могут помочь ей в кампании против поддерживаемых Ираном йеменских хуситов.