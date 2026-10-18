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Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня

Свежие новости о конфликте между Израилем и Палестиной. Объективная информация о событиях, последствиях и международной реакции на эту проблему.

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