Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня
Свежие новости о конфликте между Израилем и Палестиной. Объективная информация о событиях, последствиях и международной реакции на эту проблему.
Свежие новости о конфликте между Израилем и Палестиной. Объективная информация о событиях, последствиях и международной реакции на эту проблему.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что, несмотря на то, что Тегеран поддерживает йеменских хуситов, Исламская Республика принимает решения исключительно по Ормузскому проливу, но не по Баб-эль-Мандебскому.
Газета The Jerusalem Post со ссылкой на информированный источник сообщает, что израильские военные при помощи США передают Саудовской Аравии разведданные, которые могут помочь ей в кампании против поддерживаемых Ираном йеменских хуситов.
Министерство иностранных дел Индии осудило атаки поддерживаемых Ираном хуситов на гражданскую инфраструктуру в Саудовской Аравии после того, как гражданин Индии был убит при ударе повстанцев по Международному аэропорту имени короля Фахда в Даммаме.