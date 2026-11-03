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Авторы

Дмитрий Истров

Дмитрий Истров

Публикаций: 21726

Редактор новостной ленты сайта MK.RU, автор публикаций на научную тематику. Окончил факультет журналистики МГУ. В "Московском комсомольце" работает с 2015 года.

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