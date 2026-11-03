Стало известно, кто возглавит делегацию РФ в ходе переговоров с США и Украиной

Помощник президента России Владимир Мединский, как и во время некоторых из предыдущих переговоров, возглавит российскую делегацию в ходе запланированной в Абу-Даби трехсторонней встречи с Украиной и США по урегулированию украинского конфликта.