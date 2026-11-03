Дмитрий Истров
Публикаций: 21726
Редактор новостной ленты сайта MK.RU, автор публикаций на научную тематику. Окончил факультет журналистики МГУ. В "Московском комсомольце" работает с 2015 года.
Президент России Владимир Путин сказал, что культурное многообразие делает народы РФ сильнее.
Президент России Владимир Путин присвоил 14 офицерам МВД генеральские звания.
Президент России Владимир Путин провел в ротонде Екатерининского зала Сенатского дворца заседание президентского Совета по межнациональным отношениям.
Бывший посол Украины в США Олег Шамшур предположил, что политика американского президента Дональда Трампа не зависит от того, победят ли дипломаты в ходе промежуточных выборов в Конгресс.
Британский словарь английского языка Collins объявил словом года существительное mogging ("моггинг"), которое, как следует из предоставленного словарем описания, можно перевести как "действие, совершенное с целью затмить или превзойти что-либо или кого-либо".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США, несмотря на охлаждение отношений с Европой, не перестанут быть членом НАТО.
Владимир Зеленский заявил, что американский предприниматель Илон Маск и его компания SpaceX перестали контактировать с украинскими властями.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что РФ специально не обращались к США по поводу данных о возможности ударов по Ирану после американских промежуточных выборов.
Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера-полпреда главы государства Олега Кожемяко членом Совета безопасности страны.
Пресс-секретарь президента России Владимир Песков заявил, что переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта состоятся 10-11 ноября.
Помощник президента России Владимир Мединский, как и во время некоторых из предыдущих переговоров, возглавит российскую делегацию в ходе запланированной в Абу-Даби трехсторонней встречи с Украиной и США по урегулированию украинского конфликта.
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по дополнительной поддержке российских аспирантов и молодых ученых, которые проводят исследования в сфере педагогики. Поручение было дано по итогам встречи с учителями и студентами педагогических специальностей.
Президент России Владимир Путин в телеграмме поздраввил российского спортсмена Аманула Гаджимагомедова, сумевшего выиграть в весовой категории до 92 килограммов в ходе ЧМ по вольной борьбе в Астане.
Работа по организации трехстоонней встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином уже ведется, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью FT.
Подачу электроэнергии в Крыму 3 ноября ограничили, заявил советник главы субъекта Олег Крючков.
Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с руководителем Тульской области Дмитрием Миляевым. Стороны обсудили внедрение искусственного интеллекта и цифровых технологий в ключевые отрасли экономики и государстенное управление, а также другие вопросы.
Житель Томска, который был в Паттайе с женой, пропал во время совместной прогулки и не вернулся в гостиницу, сообщает Mash.
Минобороны России рассказало, какие украинские электростанции, обеспечивающие электроэнергией ВСУ и предприятия военной промышленности, стали целями ночной атаки, которую российские войска произвели 3 ноября.
Минэнерго Казахстана заявило, что прокачку углеводородов по экспортному магистральному нефтепроводу "Атырау-Самара" восстановили.
Минобороны России заявило, что ночью российские войска атаковали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области. а также морские суда, которые использовались Украиной в военных целях.
Минобороны России заявило, что российские войска ночью ударили по объектам энергетического комплекса Украины в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Объекты обеспечивали электроэнергией ВСУ и предприятия военной промышленности, говорится в заявлении оборонного ведомства.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сказал, что в Москве 3 ноября возможен первый снег.
В ходе саммита руководителей дипломатических ведомств стран G20 в Атланте министр иностранных дел России Сергей Лавров и Госсекретарь США Марко Рубио обсуждали, в том числе, перспективы встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в рамках саммита АТЭС в КНР.
Одной из причин, по которым США важно всегда сохранять диалог с Россией, является размер ядерного потенциала страны, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
США открыты к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном. если такое решение удастся выработать, сказал госсекретарь США Марко Рубио. Он также заявил, что Соединенные штаты не станут обозначать крайние сроки переговоров.
Полицейские в Париже прибегли к слезоточивому газу в ходе протестной акции.
Акция протеста, которую жители польши организовали около Конституционного суда, продолжается.
Американский президент Дональд Трамп опубликовал трехмерную модель Северного полушария, изображающую Гренландию в виде военной базы ВВС США с самолетами.
Правительство России одобрило проекты соглашений о заходе военных кораблей России в порты Камеруна и Конго в упрощенном порядке.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 31 октября обратится к нации с речью.