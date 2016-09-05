Настоящими жертвами скандала в московской школе стали родители учеников

В последние дни только и разговоров между родителями детей школьного возраста, что о скандале, разгоревшемся в 57-ой школе. Все спрашивают друг у друга, как бы он отнесся к подобной ситуации. И у меня, матери одиннадцатиклассника, конечно, тоже интересуются, что бы я сделала сейчас, если бы мой ребенок учился в 57-ой , превратившейся в считанные дни в глазах обывателей из элитного учебного заведения в некое гнездо разврата. И я уверенно отвечаю: «Конечно, я бы ребенка оттуда забрала!»