Нынешние школьные учебники обществознания так плохи, что, чем учить по ним детей, лучше бы этот предмет не преподавать вовсе, согласились 14 сентября участники заседания думской рабочей группы по новой концепции этого курса средней школы. Однако единства в вопросе о том, каким должен стать курс и о месте в нем правоведения члены группы так и не достигли.
Ставшие уже традиционными для столицы «Дни безопасности», которые проводит Академия МЧС, продолжаются. Все лето несколько раз в неделю спасатели приезжали в разные районы Москвы и рассказывали местным жителям, что делать во время пожара или как спасать утопающих. На этот раз курсанты Академии вместе с ее президентом Иваном Тетериным побывали в школе №1236 Бутырского района. Однако вместо скучной лекции детям показали настоящую пожарную машину и на их глазах потушили импровизированный пожар.
Наверное, главным итогом общения главы кабмина Дмитрия Медведева с учительством накануне начала нового учебного года стало озвученное им решение правительства упорядочить новый порядок начисления зарплат педагогов. И не зря. По накалу страстей вопрос новой системы оплаты труда учителей не уступает проблемам ЕГЭ первых лет его существования. Вот лишь одни из историй, рассказанная «МК» учителями московской школы № 1381.
Вместе с обнищанием российского населения растет количество нареканий на потребительские товары. Активно жалуются и жители «зажиточной» Москвы, которые прежде в основном покупали вещи среднего ценового сегмента, а из-за кризиса вынуждены умерить аппетиты. Каждая третья претензия, направленная в Роспотребнадзор, касается качества детской одежды. И, к сожалению, горожане не пустословят.
Пока в результате начатых в московской школе №57 проверок (с просьбой провести расследование в официальные органы обращался директор учебного заведения) сотрудники Следственного комитета не находят подтверждения сведений о якобы домогательствах педагогов к ученикам, появившихся в соцсетях.
Этот пост был размещен в закрытой дискуссии о событиях в московской школе №57. Мы публикуем его с разрешения автора, который просил себя не назвать, чтобы не вызвать потока ненависти в свой адрес от сетевых троллей. Сказанное нам кажется важным: сейчас важен любой взвешенный взгляд на события изнутри. Ведь нынешняя история — прецедент, который повлияет, уже повлиял на все российские школы.
В последние дни только и разговоров между родителями детей школьного возраста, что о скандале, разгоревшемся в 57-ой школе. Все спрашивают друг у друга, как бы он отнесся к подобной ситуации. И у меня, матери одиннадцатиклассника, конечно, тоже интересуются, что бы я сделала сейчас, если бы мой ребенок учился в 57-ой , превратившейся в считанные дни в глазах обывателей из элитного учебного заведения в некое гнездо разврата. И я уверенно отвечаю: «Конечно, я бы ребенка оттуда забрала!»
Скандал вокруг описанных в соцсетях отношений учителей и учеников в 57 московской школе вызвал в общество недоумение и ужас. Одни уверены, что дыма без огня не бывает и обвинения подтвердятся, другие считают, что такого быть не может, что учебное заведение пытаются очернить, и порочащие факты на деле окажутся клеветой. В том, что произошло, сейчас предстоит разбираться следователям.
Последние два года в сентябре в осеннюю Россию возвращается не только летнее тепло, но и итоговые испытания для школьников. Правда, период возвратного ЕГЭ, как и бабьего лета, продлится недолго: менее двух недель. За это время выпускники смогут пересдать «неуды», полученные ранее по русскому языку и базовой математике, и в случае успеха уже в этом году получить аттестат о полном среднем образовании. Желающих сделать это набралось около 15 тыс.