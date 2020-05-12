В мире отмечают день оливье: ТОП-6 нестандартных рецептов культового салата

2 января - День всемирно известного новогоднего салата Обожаемый миллионами салат оливье в его колбасной интерпретации, похоже, свёл с ума даже модельеров и дизайнеров. Стилисты вдохновляются шедевром советской кулинарии и создают «салатные» аксессуары. В этом году в тренде оливьешные брошки и обвесы на дамские сумочки. Кто-то пошел дальше и объявил, что интерьер в стиле "Прованс" — не что иное, как интерьер в стиле оливье. Культовое блюдо теперь напоминает о себе россиянам на каждом шагу.