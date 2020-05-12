Лодочки из баклажанов и шоколадный торт: что приготовить в Великий пост, если надо накрыть стол
«Не все коту Масленица, будет и Великий пост» — драматический накал этой пословицы можно распространить на людей. В этом году будет ранняя, Пасха, а значит, и Масленица закончилась еще в феврале. Многие держащие пост оказываются перед непростым выбором: соблюдать пищевые ограничения или все-таки отмечать 23 февраля, а потом и 8 марта? «МК» собрал не скоромные рецепты, с которыми можно почувствовать праздник.