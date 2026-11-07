Роман Каманин
Публикаций: 14493
The Times: Инфантино заморозил планы по расширению мундиаля
Эксперт: Токио пытается избавиться от негативного имиджа с помощью сериала
«АдГ» выступали категорически против передачи вооружений Украине
В США вандалы нанесли ущерб доисторическим наскальным рисункам
Четырехэтажная постройка рухнула в центральной части Сан-Паулу
Угроза воздушного удара объявлена зафиксирована в четырех областях РФ
Имя Киркорова появилось в базе данных ГУР Украины
США, Армения и Азербайджан начали работу по «маршруту Трампа»
Братислава оспорит в суде возможный запрет на поставки российской нефти
На территории Трипольской ТЭС в Киеве вспыхнул пожар
Еще три актива японской JTI переданы под временное управление в РФ
Братислава отказалась выплачивать компенсацию за непринятие мигрантов по квотам ЕС
Значительная часть канадцев не в состоянии покрыть базовые расходы
Мэр Киева возложил на Зеленского ответственность за проблемы в городе
Имя скульптора Шемякина появилось на сайте «Миротворец»*
В ДНР при атаках укронацистов погибли два человека
Для борьбы с возгоранием в районе Очаково привлечен пожарный состав
Пушков отметил несостоятельность западных институтов в вопросах безопасности
Трамп усомнился о причастности хакеров КНДР к взлому Binance
В Хабаровском крае в реке обнаружены тела двух пропавших рыбаков
Диесен: участие Европы грозит срывом урегулирования украинского кризиса
Стало известно, кто помог проигравшему Болсонару сбежать из Бразилии
В Цюрихе вспыхнули столкновения левых активистов с полицией
В США оценили последствия отказа Киева от мира
Рэпера Macan внесли в базу ГУР Минобороны Украины
Эксперты: планы США по формированию военного блока в Азии несут серьезные риски
Финский политик призвал Зеленского поехать в Москву для переговоров
Заочно арестован бывший заместитель главы Генштаба Украины
За октябрь над РФ сбито почти 28 тыс БПЛА ВСУ
Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами в проигранном матче «Тампы»