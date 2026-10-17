Побег из Шоушенка по-американски: охрана несколько часов не знала, что убийца сбежал из тюрьмы

В американском штате Теннесси продолжаются поиски 28-летнего Джейкоба Аллена Морли, осужденного на пожизненный срок за убийство коллеги. Заключенный сумел выбраться за пределы исправительного учреждения, угнал пикап и добрался до соседнего штата Иллинойс. Но самое невероятное в этой истории — не сам побег, а то, насколько поздно тюремная администрация и полиция начали действовать. По состоянию на 31 октября беглец всё ещё не найден.