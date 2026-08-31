Дас ист фантастиш: Backstreet Boys отблагодарили Германию за свой успех

Ситуация для шоу-бизнеса не тривиальная: обычно музыканты стремятся получить признание в США, чтобы считаться «состоявшейся» мировой единицей. Даже The Beatles и АВВА не рискнули с свое время избежать этой «обязанности». Все совсем наоборот произошло когда-то с мальчуковой группой Backstreet Boys, которые в 90-х не то, что у себя во флоридском Орландо были никому не нужны, а и во всей матушке-Америке. Пока не поехали в Германию.