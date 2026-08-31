Представьте: проснувшись, вы обнаружили на своем музыкальном аккаунте «подаренный» вам свежий альбом, например Филиппа Киркорова. А вы на дух его не переносите и о подарке не просили. Избавиться же от «дареного коня» нельзя: опцией не предусмотрено. Шок и гнев охватывают все естество.
Представьте себе картину: передо мной стоит Дэн Маккаферти, легендарный вокалист группы Nazareth, человек, чей голос знают миллионы поклонников рока. Я прошу его подержать микрофон и совершенно серьезно предлагаю научить его правильно петь... Да-да, того самого Дэна, который спел Love Hurts, Hair of the Dog, Dream On и десятки других песен, ставших классикой. А дальше начинается настоящий цирк…
Знаменитому музею The Beatles Story («История Битлз»), в который непременно попадает, пожалуй, каждый турист, заезжающий в Ливерпуль, стало тесно в исторических доках, рекультивированных в свое время в современные лофты. Открытый 1 мая 1990 года музей собрался покинуть Королевский Альберт Док и переехать, как сообщают ливерпульские порталы, «в пространство совершенно другого масштаба». Причем по «степени аттракционности» этот вызов сравнивают чуть ли ни с Диснейлендом…
Два больших концерта Николая Баскова по поводу юбилея артиста оставили в медиа-пространстве скорее восторженно-светский, чем музыкально-аналитический след. При этом шоу именинника весьма выпукло отразили многое из того, что случилось в карьере артиста за три с лишним десятилетия. И все это сложилось в шумный комедийно-ностальгический перфоманс со звездами, хитами и танцами.
О новом четырехсерийном кинопроекте The Beatles — A Four-Film Cinematic Event («The Beatles — кинематографическое событие из четырех фильмов»), задуманном режиссером Сэмом Мендесом, «МК» уже рассказывал. Работа над фильмом тем временем началась, и ее первые результаты тут же вызвали «громкое недовольство» Пола Маккартни и бурное обсуждение прессы.
Целый месяц Татьяна Буланова и Анна Семенович раздували конфликт вокруг совместного трека, а в итоге скандал, по законам шоу-бизнеса, оказался бутафорским. Все ради привлечения внимания к синглу, на который они обе рассчитывают как на новый хит. Одна «Вселенная» на двоих случилась этой осенью у Семенович и Булановой.
Ситуация для шоу-бизнеса не тривиальная: обычно музыканты стремятся получить признание в США, чтобы считаться «состоявшейся» мировой единицей. Даже The Beatles и АВВА не рискнули с свое время избежать этой «обязанности». Все совсем наоборот произошло когда-то с мальчуковой группой Backstreet Boys, которые в 90-х не то, что у себя во флоридском Орландо были никому не нужны, а и во всей матушке-Америке. Пока не поехали в Германию.
Участники группы Shortparis выпустили альбом «Илиада» без своего лидера и основного автора Николая Комягина. Фронтмен группы умер в феврале этого года, однако неизданные ранее песни и наброски музыканты Shortparis доработали и собрали в новый релиз. Можно предположить, что «Илиада» имеет все шансы стать одним из главных альбомов года.
О подготовке к главной церемонии клубной музыки DJ Mag на Ибице и ее основных номинантах «МК» уже рассказывал читателям. На днях церемония состоялась, гости выступили, победитель отыграл свой «королевский» сет, остров уплясывался до утра, а специализированные музыкальные ресурсы подводят итоги и сходятся во мнении, что, «похоже, у DJ Mag появился собственный неизбежный сюжет: рано или поздно на вершине снова оказывается Дэвид Гетта».
Альбому «Кирпичи тяжелы» в октябре исполняется тридцать лет, и песни с этого релиза из далеких девяностых по-прежнему звучат на каждом концерте группы «Кирпичи». Классика местной альтернативы, в чем сегодня можно даже не сомневаться. Но если эти песни уже стали музыкальными памятниками эпохи, то сами «Кирпичи» изо всех сил стараются не бронзоветь. Иногда это даже получается.
На 91-м году жизни не стало Алексея Семеновича Козлова — моего друга, коллеги, выдающегося музыканта. Когда уходит человек, с которым ты дружил и которого знал 48 лет, перед глазами проходит не биография из энциклопедии. Вспоминаются совсем другие моменты: Саратов, Калуга, «Арсенал», «Интеграл», наши бесконечные разговоры о музыке, прогрессивный рок, концерты, споры, юбилеи.
По-своему удивительно, что треки группы «Кино» то и дело попадают в списки музыкальных новинок. Рокеры проводили летний сезон синглом «Дождь Для Нас» при участии электронщика Тает. Песня 1983 года получила неожиданное прочтение и резонанс среди поклонников легендарного коллектива.
Новый сингл «Координаты Любви» группы «Моральный Кодекс» удивительным образом напоминает сразу все, что приходит на ум при упоминании об этой группе. Но первым делом — хит «Где Ты» и, конечно, «Первый Снег». В прослушку ЗД попал ностальгический трек от классической московской рок-группы Сергея Мазаева.
Рок-группа «Мураками» выпустила первый сингл после весеннего альбома «Невеста Хочет Домой», наполненного болезненными личными историями, обрывками памяти о прошлых влюбленностях и расставаниях. В этом ключе «Туман» продолжает традицию любовных драматических настроений 2026 года.
Ради красного словца можно, конечно, «шуткануть», что Мадонна, как Киркоров, поддерживает на плаву свою популярность коллабами с актуальными звездами. Хотя, все обстоит, конечно, наоборот, и задолго до какой-нибудь «Королевы» Филиппа с Чеботиной или «Цвет настроения черный» с Кридом, Мадонна, как могут помнить фанаты со стажем, вовсю тискала Бритни Спирс в дуэте Me Against the Music (2003), а потом еще и на церемонии MTV. И не ее одну...
«Грандиозное воссоединение» Black Sabbath 5 июля 2025 года на стадионе в Бирмингеме с концертом Back to the Beginning («Назад к Началу»), омраченное вскоре смертью Оззи Осборна 22 июля 2025 года, могло состояться на несколько лет раньше и уже не в виде концерта, а полноценным и «действительно последним» альбомом группы - с Оззи Осборном, Гизером Батлером, Биллом Уордом и Тони Айомми.
Башкирская группа Ay Yola на этой неделе представила сингл с нового альбома, над которым коллектив работает в данный момент. Песня Amanat стала очередной предвестницей запланированной на 2027 год пластинки в стиле этнофэнтези. В прослушке ЗД — новый потенциальный хит от авторов международного блокбастера Homay.
Слухи и надежды, настойчиво циркулировавшие после громкого «воссоединенческого» тура Live ’25, наконец, разрешились – Oasis решили не останавливаться на достигнутом. Как пишут муз.издания, «одного исторического воссоединения оказалось недостаточно» и самые известные рок-братья мира Лиам и Ноэл Галлахеры официально анонсировали Live ’27 — новый стадионный тур из 38 концертов по Великобритании, Европе и США.
«Алла-Виктория за хорошую учебу просит свозить ее на концерт The Weeknd в Мюнхене, - рассказывал Филипп Киркоров о своих планах еще в апреле, придя на концерт подруги Анны Асти. - Вот собираемся». Так что в копилку рекордных сборов канадской R&B-поп-суперзвезды влились и трудовые накопления Филиппа Киркорова. Большие концерты The Weeknd в Мюнхене в конце июня прошли, как и везде по миру, с «феноменальными аншлагами» и внесли вклад уже в копилку рекордов, поставленных самим артистом.
Известная картинка: звезда, натянув натужную улыбку, раздает автографы и что-то дежурно лопочет в интервью о том, как любит своих поклонников пуще всего в жизни. А потом – срыв, скандал, и пресса, заламывая руки в причитаниях: «Доколе?!», - вовсю судачит о «зазвездившихся селебрити», хамящих преданным фанатам... Свои «пять копеек» в эти турбулентные возаимоотношения внес только что Кевин Паркер, лидер популярного проекта Tame Impala, путешествующего по Америке с большим стадионным туром.
Архив Принса, певца, музыканта, мультиинструменталиста и виртуоза-гитариста, всегда окружала почти мифическая аура. Нимб поп-иконы водрузился над артистом (настоящее имя - Принс Роджерс Нельсон) еще до его «ранней» смерти в 2016 году в возрасте 57 лет. Наследие звезды хранилось бережно, с пиететом и под пристальным наблюдением «бдительных поклонников», которых, по оценке британских музыкальных изданий, «просто легион». Прямо как у Аллы Пугачевой…
Для многих не только в Великобритании, но и во всем мире 80-летие Фредди Меркьюри 5 сентября 2026 г. стало большим поводом почтить память певца и музыканта, умершего 24 ноября 1991 года. Артисту было тогда 45 лет. При жизни он добился, как формулирует "Би-Би-Си", «беспримерного признания и славы». Рок-энциклопедии называют его «одним из величайших рок-певцов и обладателем одного из величайших голосов за всю историю музыки».
Рэпер Эминем поделился трогательным письмом от кантри-певицы Долли Партон, которая умерла 25 августа в возрасте 80 лет. Для многих западных артистов она была значимой фигурой, ее называли супер-звездой. Рэпер, как и другие знаменитости, высказал свои сожалениях в социальных сетях.
Новый альбом группы «Пикник», 25-я номерной полноформатный релиз, вышедший в августе, оказался цельным музыкально-смысловым высказыванием на тему «Вечное движение» жизни, как он и был назван. «ЗД» берет в прослушку новый диск исторической рок-н-ролльной группы.
Не менее знаменитый (по крайней мере в Америке), чем его поп-дивная жена Бейонсе, рэпер Jay-Z (Шон Кори Картер) взбудоражил болельщиков и музыкальных хроникеров намерением «разобрать свое прошлое» в документальном сериле аж из восьми эпизодов.