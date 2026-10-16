«Евровидение-2026» началось: испанская инквизиция и самоликвидация Кончиты

Всё, как в песне - и праздник, и радость со слезами на глазах. Про слезы — это скорее фигура речи, хотя все-таки были моменты, о которых чуть ниже. Открылось же «Евровидение-2026» в воскресенье вечером по традиции праздничным парадом-шествием участников по Бирюзовой дорожке (Torquoise carpet) у роскошной готической Ратуши в центре Вены при скоплении сотен делегатов-участников и многотысячной толпы зевак. Все улыбались, радовались и веселились.