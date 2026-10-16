Артур Гаспарян
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Башкирская этно-поп-группа Ay Yola включена в список для голосования, который будет предложен Академикам премии Grammy. Об этом миру, затаившему дыхание, сообщили на рекорд-лейбле On, занимающимся собственно, продвижением группы на музыкальных просторах.
На «Новой волне» выступили все заявленные звезды, раздали призы, запустили фейерверки. Светская часть мероприятия в отчетах разных ресурсов часто затмевает музыкальную. Так уж получается, что современные медиа куда лучше считают блески на нарядах и интересуются звездными спутниками и спутницами, чем слушают музыку. Но «ЗД» изо всех сил старается отделить мишуру от творческого процесса.
В прошлый раз свинья в Москве летала в июне 1989 года под сводами СК «Олимпийский» на незабываемых концертах британских уже тогда рок-легенд Pink Floyd, чья гастроль была одним из первых символов новой эпохи. От той эпохи остались скорбные осколки, однако почти пинкфлойдовская свинья вновь взмыла над Москвой минувшим воскресеньем.
Двойной юбилей! Личный — для Стаса Намина, музыканта, композитора, продюсера, одного из основателей отечественной рок-музыки и шоу-бизнеса. И «общественный», так сказать, — для музыкальной истории. Первому фестивалю, который организовал г-н Намин, 45 лет. Получив неформальное название «Ереванский мини-Вудсток», он стал и первым в истории СССР стадионным рок-фестивалем — по факту, сути, форме и масштабу. В общем, юбилей и двойной праздник.
«Кино» вернулись в «Лужники». Почти через тридцать шесть лет после фестиваля «Звуковой Дорожки» на празднике «МК», где группа в последний раз выступила в своем классическом составе, рок-легенды отметили день рождения Виктора Цоя исполнением тех самых песен. «ЗД», как идейный вдохновитель и организатор исторического концерта 1990 года, имеет полное право сравнить два шоу, две группы и две рок-эпохи.
На недавней церемонии «МУЗ-ТВ», как и на всех мероприятиях подобного формата, царили звездное тщеславие и культ успеха. За такой дымовой завесой бывает непросто разглядеть хотя бы намеки на здравый смысл, учитывая, что эта категория в последнее время становится все более эфемерной. Но «ЗД» попыталась.
Победа болгарской певицы Dara с номером Bangaranga на конкурсе «Евровидение 2026» в Вене затмила даже разгоревшийся накануне скандал со слухом о возможном возвращении России на континентальное песенное ристалище. Хотя с победой болгарской певуньи-танцорки-зажигалки напугавшая полконкурса «новость» о возвращении в каком-то смысле материализовалась. Потому что из-за пышных и натруженных форм болгарской поп-артистки, помимо прочих, торчат еще и уши Филиппа Киркорова.
Всё, как в песне - и праздник, и радость со слезами на глазах. Про слезы — это скорее фигура речи, хотя все-таки были моменты, о которых чуть ниже. Открылось же «Евровидение-2026» в воскресенье вечером по традиции праздничным парадом-шествием участников по Бирюзовой дорожке (Torquoise carpet) у роскошной готической Ратуши в центре Вены при скоплении сотен делегатов-участников и многотысячной толпы зевак. Все улыбались, радовались и веселились.
Еще неизвестно, когда и где «шарахнет» очередное «Интервидение», но многие из местных артистов уже приняли позу «низкого старта». Хотя, их пока особо никто и не зовет.
Большим сольным концертом, получившим название Gold, то есть «Золото», бывшая участница группы Serebro, а ныне сольная исполнительница, рвущаяся в поп-фурии, Ольга Серябкина отметила двадцатилетие своей карьеры. Несмотря на солидный опыт, артистка называет это шоу своим первым сложнопостановочным перформансом, над которым трудилась довольно большая команда. Результат стал для поклонников, собравшихся в концертном зале «Москва», большой радостью, а для «ЗД» — поводом для размышлений.
Попсовый хаос и феерия жанров, граничащая с неразберихой, с каждым годом усиливаются на «Евровидении». В этом году праздник европесни состоится в Вене в середине мая благодаря JJ (Йоханнесу Питчу) из Австрии, который в прошлом году победил с песней Wasted Love. Участники из 35 стран начинают репетиции с 1 мая на арене Wiener Stadthalle, фанаты нагнетают градус переживаний, букмекеры суетятся: ставки на победителя то растут, то падают.
Вечером в понедельник в Ливерпуле случилось событие, которое по степени экстраординарности даст фору любым геополитическим неожиданностям последнего времени. Российская группа «Цветы», созданная и управляемая рок-гуру Стасом Наминым, дала не просто концерт в знаменитом английском портовом городе, а выступила в легендарном клубе Cavern, где когда-то «пилили» The Beatles и который включен не только в список достопримечательностей города, но является институцией подлинно мирового значения.
Душераздирающее проникновение искусственного интеллекта (ИИ) в музыку, напоминающее битву «не на жизнь, а на смерть» между старым и новым, с наступлением Нового года обретает все более драматичные формы. Под ИИ-натиском пали новогодние хит-парады – торжествуют нейросетевые хиты «Снегурочка», «Ворона» и Дима Билан как отважный экспериментатор с «надувными» женщинами.
Начало 2026 года сильно «потрепало» вершины мировых хит-парадов и музыкальных стримингов неожиданными рокировками. Тейлор Свифт уступила «железобетонное» и многомесячное лидерство, в то время, как российский дуэт t.A.T.u., недавно изрядно разбередивший озябшую Москву двумя жгучими концертами в октябре (о которых подробно рассказывала «Звуковая Дорожка»), следом ошеломил еще и весь мир рекордным прорывом на крупнейших стримингах.