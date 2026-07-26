17 октября исполнилось 95 лет со дня рождения писателя, общественного деятеля, лауреата Госпремии СССР Анатолия Приставкина (1931–2008). К памятной дате «МК» решил подготовиться всесторонне: мы разобрались с журнальным дебютом Анатолия Игнатьевича в «Юности» времен «оттепели», затем, конечно же, сделали второе с 2021 года большое интервью с его вдовой Мариной Приставкиной.
15 октября 2026 года в Бетховенском зале Большого театра официально объявили победителей «Ясной поляны» за 2026 год. К середине осени жюри под председательством Владимира Ильича Толстого выбрало единственного победителя из пяти шортлистёров номинации «Современная русская проза», имена которых мы узнали еще 8 сентября.
10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья, а между тем если речь идет о гениальных, всемирно известных писателях, то говорить о здоровье души не приходится. Конечно, тему «литература и психиатрия» лучше исследовать, опираясь на более серьёзные источники, например на книги Михаила Зощенко «Возращенная молодость» и «Перед восходом солнца», в которых классик выступил первопроходцем советской версии психоанализа и пионером профессионального, а не любительского самокопания.
Имя канадской писательницы Энн Карсон, работающей в жанрах поэзии, прозы и эссеистики, только что прозвучало в Стокгольме - какой же главный вывод нужно сделать на будущее тем, кто пытается "предсказывать" нобелевское будущее авторов, живущих в разных точках планеты.
За час до начала официальной церемонии объявления лауреата Нобелевской премии по литературе отечественная нейросеть уже "знает", кто получит золотую медаль с профилем изобретателя динамита.
Секретариат «Большой книги» только что опубликовал заявление «в связи с обращениями различных средств массовой информации относительно новоявленной анонимной окололитературной дивы», которая пообещала не допустить победы романа «Тума» Захара Прилепина в нынешнем сезоне по политическим мотивам.
Санитарная подоплека указа Дональда Трампа об истреблении кровососущих насекомых в округе Колумбия понятна – это борьба с распространением лихорадки Западного Нила, вирусом Зика и разной заразой, переносимой ненавистными россиянам клещами: об боррелиоза до синдрома Бурбона.
В Год единства народов России особую значимость приобретает литература, созданная на национальных языках — понимают это не только в нашей стране, но и в дружественной Индии. Русист, доцент Центра русских исследований Университета имени Джавахарлала Неру (Нью-Дели) Сону Саини рассказал «МК» о проделанной им работе по переводу на хинди стихотворений из «Моабитской театради» татарского поэта, подпольщика-антифашиста Мусы Джалиля, казненного в немецкой тюрьме Моабит.
Подобранные комичным образом цитаты из дневников Льва Толстого давно стали мемом в социальных сетях. Мол, в какую запись не загляни, классик то «целый вечер шалопутничал», то «валялся», «падал духом», то «перебудил всех; но от лени не встал и проспал до 9 утра» - в общем, «так ленив, что праздность сделалась почти неодолимой привычкой».
Сегодня одновременно с Днем трезвости (привязанным к моменту убиения Иоанна Крестителя в разгар пьяного пиршества царя Ирода) отмечается еще и День граненого стакана. История, очевидно, потешается над нами, но против календаря не попрешь: культовый предмет советского быта начали производить в разгар Великой Отечественной войны на заводе в Гусь-Хрустальном именно 11 сентября 1943 года.
Взвизгнув, затормозила машина, распахнулись двери, будто майский жук расправил крылья и подкрылки, выпрыгнули двое, опомниться не успел, заворотили локти, он все еще не соотносил происходящее с собой, не понимал: он — причина налета, чухнулся, когда заткнули на заднее сиденье и натянули на башку пахнущий дешевым одеколоном чехол.
3 сентября читающая Россия и русское Зарубежье отметят 85 лет со дня рождения Сергея Довлатова, жизнь которого оборвалась в США 24 августа 1990 года. В интервью «МК» современник писателя и его основной биограф Валерий Попов привел несколько эпизодов, доказывающих, что какие-то экстравагантные шаги Сергей Донатович совершал намеренно, ради поддержания легенды о себе как о «симпатичном балбесе».
3 сентября могло бы исполниться 85 лет классику отечественной литературы и русскоязычной литературы Америки Сергею Довлатову (3.09.1941–24.08.1990). Знаковая дата для «МК» стала поводом для основательного интервью с Валерием Поповым — писателем, председателем Союза писателей Санкт-Петербурга, современником, другом и биографом Сергея Донатовича.
«МК» продолжает вчитываться с медицинской точки зрения в «рецепты» коктейлей, которые встречаются на страницах культовой поэмы Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки». Так, в прошлой публикации практикующий психиатр-нарколог Сергей Золотилов поделился опытом экстренной помощи пациентам, которые подвергли себя смертельному риску, попробовав, например, «Слезу комсомолки», представляющую собой убойную смесь токсичных веществ. А сегодня по нашей просьбе рецепт «Духа Женевы» разобрал на молекулы
Союз писателей ДНР, продолжающий действовать в Донецке как параллельная организация после создания республиканского отделения Союза писателей России, обратился к подписчикам в социальных сетях в связи с очередной годовщиной гибели Александра Захарченко.
29 августа широко отмечается поклонниками франшизы о терминаторе как день, когда «в 02.14 по североамериканскому времени» Скайнет обрел самосознание, что стало началом событий «Судного дня». При этом в лавине постов, видео и рилсов в соцсетях тысячи людей ожидали в эти выходные, что искусственный разум восстанет в 2026-м году.
— Спервоначалу убила мужа, Петра III, внука Петра Первого, укоренила крепостное рабство, устроила из царских апартаментов бордель... — уловив в повадке жены закипающее бешенство и спохватившись, он поспешно закругляется: — Состояла в переписке с лучшими философскими умами Европы, очаровала Дидро и Вольтера, она и пьесы сочиняла — сама или помогали обласкиваемые придворные поэты? Конечно, великая притвора, обвела вокруг пальца всех и вошла в историю просвещенной монархиней.
14 августа 2018 года не стало Эдуарда Успенского. Его любимый герой пережил автора — и, как оказалось, успел отметиться в криминальной хронике (всё в стиле 90-х). Рассказываем, за что Чебурашку стоило изолировать от общества.
9 августа со дня рождения Туве Янссон прошло 112 лет. Писательница, художница, иллюстратор и автор комиксов, она придумала мир, который много лет учил детей и взрослых не бояться одиночества, мечтать о свободе и всегда оставлять дверь открытой для гостей. Однако вырос этот культовый мир далеко не в благодатной обстановке.
Важную новость распространил сегодня Союз писателей России. В столичном «Доме писателей» (Комсомольский проспект, 13) состоялось заседание Совета по военно-художественной литературе. В мероприятии приняли участие Николай Иванов, бывший глава СПР, занимающий ныне пост ответственного секретаря, и руководитель Совета, литератор, ветеран СВО Алексей Шорохов.
Неужели я знала этого человека?! Знала лично! Настоящего пророка, значение и роль которого понимали многие и многие – иначе не состояться бы Валентину Васильевичу Сорокину (25.07.1936–15.04.2025) как народному поэту. В Москве, в Челябинске, на его родине в Башкортостане почти в одни и те же дни пройдут его чествования – в связи с 90-летием. Под общим названием: «Поэт народного единства». Города и веси не договаривались между собой. Просто люди выразили очевидность, проявленную временем.