Как сыр в масле

Можно ли влюбиться во сне? И вправе ли эта сонная любовь считаться настоящей? Но мы не властны над снами... Предположим, не желаете видеть человека, а он возьмет и станет являться, да не один, а в компании с другими, которые тоже вам неприятны…