Константин Хабенский во второй раз поставил Чехова – здоровья ради
Константин Хабенский поставил в МХТ им.Чехова две одноактные шутки Чехова, «Медведь» и «Предложение». Спектакль под названием «Любовь, долги и сенокос» - его второй режиссерский опыт после дебютной «Чайки» 2024-го, где немытый и запущенный Треплев съедал на глазах у зрителей несчастную птицу. В этот раз один из героев перепутал прах своего должника с табаком. Чехова слегка перекроили. Вместо преданного слуги Луки в «Медведе» появилась веселая Лукерья.