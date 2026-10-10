Дело о творческом наследии Григоровича: всплыли новые документы и факты

Юрий Григорович, более тридцати лет являясь главным балетмейстером Большого театра СССР, правил Большим балетом и создал для него внушительное количество как собственных оригинальных балетов, так и редакций классических. За творческое наследие великого хореографа после его смерти развернулась борьба. По статье о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, однако по состоянию на сегодняшний день конкретные подозреваемые и обвиняемые в деле так пока так и не названы.