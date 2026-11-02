Опасные гастроли: тур Radiohead привел к «катастрофическим» последствиям

Лидер рок-группы Radiohead Том Йорк рассказал, что их тур-воссоединение привел к «огромному» кризису уверенности в себе. Подобное заявление стало большой неожиданностью: гастроли прошли с большим успехом, а в следующем году у Radiohead запланированы новые концерты. Тем не менее Том Йорк признался, что вновь почувствовал себя собой, лишь после того как вернулся к работе над сольным альбомом. Падение своей уверенности в себе он охарактеризовал как «катастрофическое».