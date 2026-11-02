Алла Жидкова
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Группа Райана Гослинга Dead Man’s Bones может вернуться спустя семнадцать лет после выхода первого и единственного на данный момент альбома. Об этом намекает в соцсетях супруга актера Ева Мендес.
Почти одновременно с объявлением о разводе певица Юлия Савичева выпустила тематический сингл о расставании «Я не люблю тебя». Новый надрывный сингл с откровенным текстом взбудоражил поклонников артистки.
Популярная группа Ay Yola выпустила сингл «Adel» на стихи Пушкина. Как выяснилось, именно с этим стихотворением связана семейная история выбора имени для Адели Шайхитдиновой, солистки коллектива.
Тайна распада одной из культовых групп русского рока – «Звуки Му» была приоткрыта в фильме режиссера Павла Лунгина «4 жизни Петра Мамонова» о лидере коллектива. Судя по архивным записям, одной из главных причин распада группы на пике карьеры стал конфликт за лидерство между Петром Мамоновым и Александром Липницким.
Лидер рок-группы Radiohead Том Йорк рассказал, что их тур-воссоединение привел к «огромному» кризису уверенности в себе. Подобное заявление стало большой неожиданностью: гастроли прошли с большим успехом, а в следующем году у Radiohead запланированы новые концерты. Тем не менее Том Йорк признался, что вновь почувствовал себя собой, лишь после того как вернулся к работе над сольным альбомом. Падение своей уверенности в себе он охарактеризовал как «катастрофическое».
Целый месяц Татьяна Буланова и Анна Семенович раздували конфликт вокруг совместного трека, а в итоге скандал, по законам шоу-бизнеса, оказался бутафорским. Все ради привлечения внимания к синглу, на который они обе рассчитывают как на новый хит. Одна «Вселенная» на двоих случилась этой осенью у Семенович и Булановой.
У Жени Трофимова и его группы «Комната культуры» вышел первый полноформатный альбом. Пластинка реализует концепцию самоощущения артиста на данный момент и честно называется «В комнате». На этой неделе - в «прослушке» ЗД.
Певица Ольга Серябкина выпустила необычный для себя концептуальный мини альбом «Слава», в котором до неузнаваемости изменила свой подход к теме любви. Из сильной и ироничной одиночки она перешла в состояние «вернись я все прощу». Этакий дрейф от феминисткой штучки с ручкой – к покорной, как и требуют домостроечные устои пропагандируемых традиционных ценностей, и покладистой девахе.
Певица Елка выпускает третий сингл за год, не считая двух мини альбомов. В конце сентября вышел полный светлой надежды сингл «Маме». В связи с чем и возник вопрос – что такого случилось с Елкой, что она за год выпустила больше нового материала, чем за последние пять лет?
Группа «Винтаж» выпустила сингл «Алёна», посвященный их продюсеру Алене Михайловой, которая работает в том числе и с Владимиром Пресняковым, Мари Краймбрери и другими поп-артистами. Песня про женскую дружбу, воспетую уж не в первый раз, вызвала неожиданный резонанс среди поклонников из-за клипа, сделанного ИИ до кончиков плетневских пальчиков.
По-своему удивительно, что треки группы «Кино» то и дело попадают в списки музыкальных новинок. Рокеры проводили летний сезон синглом «Дождь Для Нас» при участии электронщика Тает. Песня 1983 года получила неожиданное прочтение и резонанс среди поклонников легендарного коллектива.
Новый сингл «Координаты Любви» группы «Моральный Кодекс» удивительным образом напоминает сразу все, что приходит на ум при упоминании об этой группе. Но первым делом — хит «Где Ты» и, конечно, «Первый Снег». В прослушку ЗД попал ностальгический трек от классической московской рок-группы Сергея Мазаева.
Рок-группа «Мураками» выпустила первый сингл после весеннего альбома «Невеста Хочет Домой», наполненного болезненными личными историями, обрывками памяти о прошлых влюбленностях и расставаниях. В этом ключе «Туман» продолжает традицию любовных драматических настроений 2026 года.
Башкирская группа Ay Yola на этой неделе представила сингл с нового альбома, над которым коллектив работает в данный момент. Песня Amanat стала очередной предвестницей запланированной на 2027 год пластинки в стиле этнофэнтези. В прослушке ЗД — новый потенциальный хит от авторов международного блокбастера Homay.
Новый альбом Леонида Федорова «Жизнь» продолжает серию авангардных сольных высказываний солиста группы «АукцЫон». Уникальные рок-н-ролльные трактовки экспериментаторского словотворчества Велимира Хлебникова разбавлены поэзией Дмитрия Озерского и приправлены авторскими лаконичными текстами Федорова. В таком виде «Жизнь» и попадает в прослушку «ЗД».
Новый альбом группы «Пикник», 25-я номерной полноформатный релиз, вышедший в августе, оказался цельным музыкально-смысловым высказыванием на тему «Вечное движение» жизни, как он и был назван. «ЗД» берет в прослушку новый диск исторической рок-н-ролльной группы.
Группа «Альянс» продолжает соединять в своем творчестве прошлое и будущее и выпускать свежий материал. Новый сингл «Город, в котором я один» отправляет поклонников коллектива прямиком назад, в восьмидесятые годы прошлого века.
Тося Чайкина новом сингле «Вижу тебя» остается верной себе, двигаясь в направлении новой любовной искренности, претендующей на объективность, но при этом сохраняющей максимально откровенную ноту общения. Этим летом артистка дала несколько поводов говорить о себе – от благодарности Диме Билану и съемок в сериале до скандала с оскорблениями в бильярдной и признании своей психологической неустойчивости. Наконец, возник и музыкальный повод.
Певица Алена Швец выпустила жизнеутверждающий трек «Порой на гитаре». Песня во многом стала возвращением Алены к началу ее творчества и образу простой девчонки с гитарой.
Те, кто скучал по классическому Дельфину, дождались. Трек «Яблоки» можно считать своеобразным продолжением жесткой и бескомпромиссной «Мести», вышедшей два года назад.
Если не знать, что название альбома «Единственный Рэпер» отсылка к мему с изображением молодого Славы КПСС, то можно удивиться размеру самомнения артиста. Впрочем, с самомнением у Славы проблем никогда не было. Как и с умением сочинять очень хлесткий рэп.
За последнее время певица Лолита выпустила серию треков вместе с молодыми актуальными артистами. Самой свежей коллаборацией подобного толка стал дуэт с рэпером Icegergert — релиз получил название «Шабаш». Ради более полного погружения в стиль и образ артистка и сама превратилась в рэпершу.
Feduk выпустил новый танцевальный трек «Губы Целуют». Это еще одна песня, которая свидетельствует о том, что артист окончательно вышел из депрессивного настроения своего осеннего альбома.
Поп-идол Ваня Дмитриенко поддерживает образ рокового любовника третьим подряд синглом одной стилистики и тематики. “Недоступна” продолжает серию, начатую в треках “Ртуть” и “След”.
Артист Zoloto (Владимир Золотухин) выпустил свою версию классического хита рок-группы “Рондо” – “Тоже является частью Вселенной”. В девяностых эта песня была большим хитом, но вернется ли она в чарты в новой версии?
Группа Uma2rman запустила челлендж с забавным танцем в поддержку своего нового трека «Не стой, танцуй». Братья Владимир и Сергей Кристовские вместе со своими музыкантами выстраиваются в ряды и линии и машут руками, раскачивая бедрами под новый трек.
Диана Арбенина со свойственной ей страстью и стремительностью разрядила обойму из десяти рэповых треков в новом альбоме Rap for Mama. Релиз стал первой большой альтернативной пластинкой лета на отечественной сцене. Рокерша Арбенина и рэп, как оказалось, вполне совместимы.
В последние дни весны группа «ОдноНо» выпустила альбом «Васанта», что в переводе с санскрита означает «Весна». Двадцатый номерной альбом из девяти треков анонсировался серией синглов, заглавная песня представлена в двух вариантах — электрическом и акустическом.
Канадский рэпер Дрейк выпустил сразу три альбома с новой музыкой, чем привлек к себе максимальное внимание публики и прессы и неожиданно для всех побил рекорды стриминга в этом году. Таким стало внезапное мега-возвращение артиста в мейнстрим после грандиозного поражения в конфликте в грэмминосным рэпером Кендриком Ламаром.
Поп-музыка, несмотря все упреки в примитивности, никогда не была легким делом. Хиты на потребу публики должны подаваться ярко и по возможности сексуально, что в местных условиях сейчас совсем не просто. Но звезды стараются. Люся Чеботина и Бьянка обнародовали новые синглы, а заодно и видео к ним, чем вызвали немало восторгов и негодования.