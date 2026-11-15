А теперь Слуцкий: из тренера получился великолепный комментатор

Итак, о спорте. Вернее, о футболе. На этот раз «Матч ТВ» не транслировал ни одной товарищеской игры сборной России. Все ушли на фронт? Нет, все ушли на Первый. Вот так здесь договорились, перехватили футбол (что давно уже большая редкость) и показали нам все три матча. Ну, показали - и молодцы, дело не в этом. Сейчас я о комментаторах, мастерах слова. Их здесь было двое: Денис Казанский и Леонид Слуцкий. Да, тот самый Слуцкий, тренер с большой буквы Т, приведший ЦСКА трижды к чемпионству.