Александр Мельман
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Обозреватель (Отдел кино и телевидения)
Смотришь за артистами и удивляешься: как же они замечательно меж собой взаимодействуют. В самых разных фильмах, необычных ролях. Да, есть такие сладкие парочки, которые друг без друга никуда. Однако в жизни всё гораздо сложнее и интереснее. Помните, как в фильме «Москва слезам не верит»: «Ну, жизнь это поправит». — «Ты думаешь?» Думаю.
На «Матч ТВ» показали многосерийный фильм «Роман Костомаров. Рожденный дважды». История человека, выкарабкавшегося из лап смерти. Так страшно пострадавшего, но нашедшего в себе силы встать. Силы духовные и физические. Это показано от начала и до конца. Но конца нет и не будет, действительно, все только начинается. Он встал и покатил на коньках по любимому льду. Нам остается только восхищаться.
На 4 ноября, праздник, День народного единства, по ОТР показали фильм Никиты Михалкова «12». Не первый раз, конечно. Ничего нового здесь нет. Но в этот раз почему-то я смотрел этот фильм будто впервые. Больше скажу, воспринял как откровение. Это со мной что-то не так?
Очень люблю кино, и не только советское. Смотрю его на разных каналах, когда показывают. Но отдаю должное одному — ОТР. Именно там к кинопоказам относятся бережно, концептуально. То есть с нами разговаривают всерьез.
Ну, наконец-то! Свершилось! Не знаю, что со мной произошло, но на этот раз я стал вдруг ощущать день 4 ноября действительно как красный день календаря. Почувствовал, что это и мой праздник, как праздник всей страны. И мне это понравилось, вот так.
Есть второй вариант, более точный: театральный Роман. Здесь каждое слово в точку. Но не я это придумал, к сожалению. А солнышко… Да, вот так видится на расстоянии: «Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить — и никаких гвоздей! Вот лозунг мой — и солнца!» Как Владимир Владимирович завещал. Конечно, не будем ничего приукрашивать, излишне восхищаться, и на солнце есть пятна.
Опять об интервью. Есть низкие жанры, есть высокие. Интервью — высокий жанр. Вернее, смотря как его сделаешь. Вот вам две истории.
«Наша новая музыка» — программа на Первом. Эта музыка будет вечной. Я смотрел и не понимал, в каком времени нахожусь. Как будто в том самом, лучшем из времен. Это сон, фантазия? Неужели вернулся тот самый «Музыкальный ринг» лучший из лучших? Но этого не может быть.
Программа называется «Энигма». Ее повторили по «Культуре» на 95-летие Софьи Губайдулиной, великого композитора. Ее не стало два года назад, а передача записывалась перед ее 90-летием. То есть совсем недавно.
Галине Вишневской исполнилось бы 100 лет. Вот такая цифра, знак судьбы. Честно говоря, если бы это случилось на самом деле, никто бы не удивился. Кто-то мог сказать: она дарила себя, а мы с благодарностью принимали столь бесценный подарок. Нет, не дарила, конечно, но как же ею любовались! И хотелось, чтобы это счастье — видеть ее — продолжалось всегда.
По ТВ показали концерт группы «Наутилус Помпилиус». То есть Вячеслава Бутусова. Те замечательные старые песни о главном. Лучше не бывает. Как вспомнишь, так вздрогнешь. «Я хочу быть с тобой», «Если я заменю батарейки», «Ален Делон не пьет одеколон»… Ох, красота! Будто вернулся в то детство золотое.
Тут ко мне на днях сосед пришел: «Слушай, ты ведь критик, не пойму ничего. Что это за программа такая «Мужское/Женское»? Смотрю, ничего не понимаю. Тут же над народом издеваются, над людьми, то есть» — «Да ладно, — говорю, — не парься. Не может такого быть. У нас это просто не позволят». Смотрю на часы, как раз время этой замечательной программы. «Давай вместе посмотрим, сейчас начинается» — «Ну, давай».
Он тоже, как и Мюнхгаузен, все время говорил: улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Он был очень умный и веселый человек, наш Евгений Яковлевич Гик. Мы помним и любим.
На недавно прошедший 100-летний юбилей Евгения Евстигнеева по «Культуре» показали фильм «Скверный анекдот». Режиссеры Алов и Наумов. Такое необычное кино от Федора Михайловича Достоевского. В стиле Гоголя, Булгакова и Чехова одновременно. О, Достоевский был таким шутником! В главной роли — он, Евстигнеев.
Спартаку Мишулину 22 октября исполнится 100 лет. Ушел он из жизни 22 года назад, ему было 78. Особенный актер на самом деле, такой яркий, уникальный. Не слишком много ролей у него было, но так он их сыграл, что они остались в памяти. Навсегда.
Вы смотрите «Утреннюю почту», как смотрю ее я? Но я ее не смотрю. И вам не советую. Ведь от нее осталось только одно название, больше ничего. Название хорошее, ностальгическое, в принципе культовое. А дальше — тишина.
90 лет со дня рождения Леонида Куравлева, такого народного. Хотя звания народного артиста СССР у него почему-то не было, не дали. Несправедливо? Но он же совсем не гнался за званиями. Человек просто снимался, и как! Почти что буквально какой фильм ни возьмешь, а там Куравлев. Такой разный и такой всегда свой.
Итак, о спорте. Вернее, о футболе. На этот раз «Матч ТВ» не транслировал ни одной товарищеской игры сборной России. Все ушли на фронт? Нет, все ушли на Первый. Вот так здесь договорились, перехватили футбол (что давно уже большая редкость) и показали нам все три матча. Ну, показали - и молодцы, дело не в этом. Сейчас я о комментаторах, мастерах слова. Их здесь было двое: Денис Казанский и Леонид Слуцкий. Да, тот самый Слуцкий, тренер с большой буквы Т, приведший ЦСКА трижды к чемпионству.
Юбилей Эдуарда Сагалаева, ему было бы 80. Юбилей без именинника, виновника торжества. А на самом деле с ним, конечно, с ним. Только с ним. Четыре года, как его нет, но, поверьте, это очень близкий человек.
Вы помните Ирину Метлицкую? Ну, конечно, помните. Какая красавица! Замечательная актриса. Сейчас ей бы исполнилось 65. Всего лишь. 30 лет назад ее не стало. Такая молодая, такая прекрасная. Сегодня только о ней.
Хочу написать о Юлии Меньшовой. Которой сейчас нет в телевизоре. Но была же, и еще совсем недавно. Ее телевизионный путь — другим наука. Или никому, ведь всё индивидуально.
На «Матч ТВ» показали прощальную игру Вагнера Лава. Для нас, армейских болельщиков, это до слез. Это событие, причем не только футбольное. Культурное, межпланетное, я бы сказал.
Алла Демидова… Что сразу представляется? Одна на целом свете. Вот такая, кажется, закрытая, холодная. Интеллектуальная актриса — так про нее говорят. Но что это значит на самом деле? Ведь она вне амплуа, да и вообще каких-либо стандартов, стереотипных понятий. Можно ли вообще сыграть интеллект? И что скрыто за этой внешней изящностью ума?
Из чего сделаны мальчики? А девочки? Ну а если мальчик переодевается в девочку, играет ее? И наоборот. Такое кино. Это бывает, редко, но бывает. Так давайте вспомним.
Умер Сергей Соседов. Такого не может быть. Такой живой. Как сама жизнь. Не могу поверить. Такой яркий человек, блистательный. Не верится.
«Мужское/Женское», вы за кого? Так сразу и не скажешь. Хорошо, по-другому поставим вопрос: вы за Гордона аль за Барановскую? Ну, не знаю. Да и зачем их делить? А хочется.
Эдварду Радзинскому — 90. Да, мощная жизнь, прежде всего творческая. Разнообразная. Трагическая. Совсем не одинокая — я имею в виду его великолепных жен. Но, в принципе, такой творец все равно и всегда остается один на один со своими произведениями, героями. И это высшая мера одиночества.
На днях исполнилось 95 лет замечательной русской актрисе Люсьене Овчинниковой. Исполнилось бы, конечно, потому что она ушла из жизни в 67. Как говорят, в абсолютной бедности, одна. И нам остается только вспоминать.
Скажите: а где программы о кино? Их ведь было так много когда-то. Больше того, все они будто соревновались между собой: а кто лучше расскажет о важнейшем из искусств? А теперь? Все ушли на «Культуру». Но и там их делают в стиле ретро, как мы любим. Только о прошлом, которое живее всех живых. Но я говорю про сейчас.
На 80-летие великолепного кинооператора Михаила Аграновича показали «Крейцерову сонату». Это фильм Михаила Швейцера с великолепной работой Олега Янковского. Фильм уникальный на самом деле. Объясню почему.