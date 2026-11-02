Инфекционист оценила «правило пяти секунд» для упавшей на пол еды

Инфекционист Паула Пиньяо прокомментировала распространенное мнение о том, что еду, случайно упавшую на пол, можно употреблять в пищу, если она находилась там не более пяти секунд. Эксперт поделилась своим мнением в беседе с изданием Terra.