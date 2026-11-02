Михаил Алимов
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Резиденция бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, расположенная во Флориде, была защищена от возможных атак с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Украина получила доступ к программе НАТО DIANA, что позволит ей использовать гражданские разработки для военных целей. Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан между фондом DIANA и Министерством обороны Украины. Эта инициатива направлена на поддержку разработки, финансирования и внедрения технологий двойного назначения.
Вопрос отстранения Виталия Кличко от руководства Киевской городской государственной администрацией (КГГА) поднимался в кругу Владимира Зеленского. Однако, как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники, инициатива не нашла достаточной поддержки среди его окружения.
В понедельник на территории Чугуевской общины Харьковской области Украины произошел взрыв. Это событие совпало с объявлением воздушной тревоги в регионе. Информацию об этом распространил украинский телеканал «Общественное».
В понедельник стало известно, что движение поездов по зеленой и красной линиям киевского метрополитена приостановлено. Причиной стали перепады напряжения в электросети.
За минувшие 24 часа российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 658 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые принадлежали Украине.
Инфекционист Паула Пиньяо прокомментировала распространенное мнение о том, что еду, случайно упавшую на пол, можно употреблять в пищу, если она находилась там не более пяти секунд. Эксперт поделилась своим мнением в беседе с изданием Terra.
В Ленинградской области, в деревне Малое Карлино, пятилетний мальчик уже более месяца пребывает в состоянии комы. Причиной этому стало ухудшение его состояния после оказания медицинской помощи бригадами скорой помощи. Мать ребенка поделилась этой информацией с изданием 78.ru.
Девушка, находившаяся на станции метро «Площадь Мужества», получила травму ноги после того, как потеряла сознание и упала на рельсы перед приближающимся поездом.
Агентство Politico, ссылаясь на осведомленные источники, сообщает о подготовке стран-участниц Североатлантического альянса к возможному усилению критики и давления со стороны президента США Дональда Трампа. Это может произойти в случае неудовлетворительных результатов Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в Соединенных Штатах.
Трое граждан Украины, находящихся в состоянии сильного истощения, были спасены в высокогорном районе Румынии.
Более 3500 лет назад в Древнем Египте проживала собака, чье имя переводится как «Тот, кто из подземного мира». Эта уникальная кличка была расшифрована на стене древней гробницы благодаря применению цифровой обработки изображений.
Предварительная информация указывает на то, что найденные останки могут принадлежать пропавшей местной жительнице и двум ее братьям-близнецам.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высказала мнение, что текущая политическая ситуация в Польше имеет сходство с событиями, произошедшими на Украине 12 лет назад, известными как Евромайдан.
На территории Черновицкой области были задержаны пять представителей территориальных центров комплектования (ТЦК). Их подозревают в совершении таких преступлений, как похищение людей, применение пыток к мужчинам и вымогательство денежных средств.
Российский Следственный комитет начал расследование инцидентов, в которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) обвиняются в совершении преступлений против мирного населения Луганской Народной Республики (ЛНР).
Итоги второго месяца регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги были подведены специальной комиссией, которая назвала лучших игроков октября в четырех стандартных амплуа.
Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер высказал мнение, что Украине предстоит понести ответственность за действия, расцененные как преступления против России.
Без электроснабжения полностью или частично остались 12 населенных пунктов в Тернопольской области Украины. Об этом проинформировал глава областной военной администрации Тарас Пастух.
Двадцать пятый поединок в рамках Континентальной хоккейной лиги не ознаменовался большим количеством заброшенных шайб.
В одном из многоквартирных домов калининградского жилого комплекса "Восток" произошло происшествие: в окно квартиры, расположенной на седьмом этаже, было совершено выстрел.
Исследователи из Южной Африки провели оценку эффективности повторного тестирования беременных на три распространенные инфекции, передающиеся половым путем.
Специалисты Морского исследовательского института залива Монтерей (MBARI) впервые смогли запечатлеть малоротую макропинну (Macropinna microstoma) в сверхвысоком разрешении 4K и в трехмерном формате. Эта глубоководная рыба примечательна прозрачным куполом на верхней части головы, который позволяет рассмотреть её уникальные глаза.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) вновь отклонила запрос Александра Большунова на получение нейтрального статуса. Федерация предложила вернуться к рассмотрению этого вопроса в следующем сезоне.
По данным портала 120.su, жительница английского графства Эссекс, Карен Имбер, инициировала судебное разбирательство против водопроводной компании «Thames Water», требуя значительную денежную сумму.
В северной части Сербии, в районе села Банатско-Ново-Село, археологи уже три года ведут раскопки на месте раннесредневекового славянского поселения Бостаниште.
Владимир Зеленский обратился к Соединенным Штатам с настоятельным призывом ускорить поставку перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot.
В Сербии произведены задержания высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов: Марко Кричака, занимающего пост начальника уголовной полиции, и Бошко Секуловича, возглавляющего Службу по борьбе с преступностью.
По данным телеграм-канала Ural Mash, отдых на природе в районе Верхнего Тагила был омрачен неожиданной находкой: на месте пикника, недалеко от костра, были обнаружены несколько корпусов от гранат.
По информации австрийской газеты Kurier, сотрудники украинской военной разведки, задержанные в Вене, могли планировать покушение на экс-генпрокурора Руслана Кравченко, который в настоящее время находится в Австрии.