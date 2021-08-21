Кошка за тысячу и шипящий таракан: любимые питомцы современных писателей

Вопреки пушкинскому принципу «Ты царь: живи один» современные прозаики и поэты, за редким исключением, держат дома кого-нибудь из представителей животного мира. В ответ на просьбу рассказать о своих подопечных, писатели буквально засыпали корреспондента «МК» мимимишными фотографиями и забавными, а иногда грустными историями. Сможет ли Дмитрий Воденников завести новую собачку после смерти его любимой Чуни? Способен ли ротвейлер разбираться в морфологии русского языка? Чем кормить и как поить гигантских тропических тараканов? Об этих и многих других интересностях – читайте в нашей рубрике

Кофе, кошка, Мандельштам

«Хотите, я разбужу для вас кота?» – говорил Иосиф Бродский гостям, если чувствовал к ним особое расположение. А Анна Ахматова вообще разделяла людей на тех, кто любит кофе, кошек и Мандельштама и на тех, кому по душе чай, собаки и поэзия Бориса Пастернака. Мировая классика вращается вокруг животных. Не будем тут цитировать заезженную фразу из «Маленького принца» Экзюпери, а просто отметим, что герои литературных произведений почти никогда не были одиноки. Даже у Робинзона Крузо на оторванном от цивилизации острове был пес, говорящий попугай и ставшие ручными козлята. Нередко повести и романы писатели создавали по методу «что вижу/кого люблю, о тех и пишу». Дотошные биографы выяснили: у Чехова, воспевшего мудрую и добрую Каштанку, на самом деле были две собаки «безобразной наружности» - Бром и Хина, а также жил на правах домочадца мангуст, привезенный из далекой Индии. А Михаил Булгаков не просто так населил мир своих текстов четвероногими разной степени разумности: от ставшего человеком дворового Шарика из «Собачьего сердца» и антропоморфного Кота Бегомота до безмолвного, но преданного и после смерти своему хозяину Понтию Пилату псу по имени Банга («Мастер и Маргарита»). У всех этих персонажей есть «прототипы»: любимец семьи Булгаковых пёс Бутон, озорной котенок Флюшка и другие.

Эпоха лошадей и охотничьих собак

Сложно представить себе ХIX век без поездок верхом и охотничьих собак. В этом смысле наследником классической эпохи следует признать Захара Прилепина.

– У меня пять собак: русская псовая борзая Кай, настоящий аристократ; тибетский мастиф Кержак, веселый алабай Тигр (самый юный, но уже способный постоять за себя, окрасом реально тигр); бассет Толик – добрейшая душа, но легко бросается в драку и единственная девочка Зоя, второй бассет – которая всех их способна построить и принудить делать, как ей надо, кроме Кержака, – поведал Прилепин.

Также у Захара есть белый конь Фрол, кот Мур и кошка Ляля, принадлежащие к редкой американской породе довольно крупных кошачих мейн-кун. И красный жако, выучивший тридцать слов:

– Он почти в ста процентах случаев говорит «Кержак, заткнись!», если на улице слышен лай, а если Кержак не лает – не говорит. Ещё он говорит «Папа – тиран», когда я выхожу пить утренний чай. Наверное, он что-то знает, – шутит писатель и политический деятель. Конечно, такую большую компанию в городской квартире разместить невозможно. Хорошо, что Прилепин живёт в расположенной среди лесов деревне в Нижегородской области, на берегу реки Керженец, где можно погулять на просторе.

Кстати, Джонатан Свифт был мизантропом, предпочитая своим соплеменникам лошадей, а у Маяковского есть стихотворение о хорошем отношении к этим благородным животным из отряда непарнокопытных. Наследуя традицию классиков, поэт Элина Сухова, выпускница Литинститута, автор публикаций в ведущих журналах, почти два десятка лет дружит с конем по имени Гелар:

– Он принадлежит мне с трех лет. Русский рысак, много выступал, но сейчас заслуженный пенсионер. Я кроме прочих специальностей (историк, архивист, журналист, кандидат наук) ещё и профессиональный наездник. Второй категории. Это не высокий ранг, но я и не выпендриваюсь. Участвую в бегах на Раменском ипподроме, раньше и в Москве ездила. Тренирую чужих рысаков, ухаживаю, было собственных немало, но приходили и уходили, а этот в душу запал, стал членом семьи. Редкостный умница.

Гелар настолько привязан к своей хозяйке, настолько доверяет ей, что берет кусочек сахара у неё изо рта. В прошлом году, в конце зимы, конь Элины подвернул ногу: из-за гололёда случился раздробленный перелом. Его пришлось полгода выхаживать, результатом чего стала бесконечная благодарность к спасительнице

– Он танцует, веселится, целуется. Я счастлива, – поделилась радостью Элина.

Заядлым охотником, рыболовом и любителем природы был Станислав Кошут, дед по материнской линии Михаила Гиголашвили.

Как вспоминает автор многочисленных бестселлеров, лауреат «Русской премии» и «Большой книги», у его дедушки и бабушки, проживавших в Грузии, были пойнтер Джерри, сеттер Леди и шустрый спаниель Дик. Вместе со своевольной кошкой они наполнили детство Михаила счастьем. Именно в то время будущий писатель получил первые уроки взаимоотношений с братьями меньшими:

– Дед учил: за хвост и усы не тяни – тяпнет! Когда собака ест или пьёт, не трогай – укусит! Когда у собаки щенки или у кошки котята, близко не подходи – бросятся на защиту! И вообще не забывай никогда, что они – такие же существа, как и мы, у них такие же чувства, эмоции, реакции! И я с детства усвоил, что всё живое имеет душу, в каждой букашке – искра Творца, что обходиться с живым, хоть с мухой, хоть с тараканом, надо бережно, ибо каждая божья тварь – уникальна и рождена для каких-то неведомых нам целей.

А вот щенка Тоби, подаренного их семье, Гиголашвили вспоминает с грустью:

– Я всё время возился с ним, окрылённый, ходил в школу и с удовольствием спешил домой, где меня в дверях встречал радостным визгом