«Не женская это работа»: эксперт-криминалист в Бурятии Юлия Стрелкина опровергает стереотипы

Не женская это работа — так часто говорят о профессии эксперта-криминалиста. Но Юлия Борисовна Стрелкина уже более трёх десятилетий доказывает обратное: выезжает на места происшествий, ищет следы преступника, снимает отпечатки пальцев, исследует различные документы на предмет подделки, изучает почерки и оружие, ежедневно оставаясь в эпицентре чужих трагедий.