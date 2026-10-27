Анна Арапова
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В минувшие пятницу и субботу этнокомплекс «Степной кочевник» в Заиграевском районе Бурятии снова собрал поклонников музыки. Кто-то приехал ради любимых артистов, кто-то увидеть впервые бескрайнюю бурятскую степь, а кто-то вернулся сюда, потому что нашел когда-то здесь особую атмосферу свободы и жаждет испытать это ощущение снова.
12 апреля, в честь дня космонавтики, в поселке Новый Энхалук на берегу Байкала торжественно открыли «Байкальскую звездную пластину» — необычную инсталляцию, которая одновременно служит фотозоной, посланием неземным цивилизациям и приглашением на летний астрофестиваль «Байкальский звездопад».
Не женская это работа — так часто говорят о профессии эксперта-криминалиста. Но Юлия Борисовна Стрелкина уже более трёх десятилетий доказывает обратное: выезжает на места происшествий, ищет следы преступника, снимает отпечатки пальцев, исследует различные документы на предмет подделки, изучает почерки и оружие, ежедневно оставаясь в эпицентре чужих трагедий.
Зунды лама едва окончил 9-й класс, как его дедушка, приняв единоличное решение, отправил внука в дацан «на время», чтобы парень получил жизненный опыт. Год послушничества казался временным этапом, но встреча с Хамбо ламой изменила все: молодого человека пригласили продолжить обучение в Иволгинский дацан в Бурятии, и дорога, начавшаяся почти случайно, стала судьбой.