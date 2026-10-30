Владимир Банников
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Сегодня, 30 октября, турецкая столица вновь оказалась в центре внимания большой региональной политики: в Анкаре открылся 13-й по счету саммит Организации тюркских государств (ОТГ).
В Бишкеке прошел круглый стол «Тренды региональной безопасности 2026: как изменилась ситуация в ЦА за 35 лет независимости», организованный Центром экспертных инициатив «Ой Ордо». Политологи и аналитики обсудили риски геополитической турбулентности, афганскую угрозу и пределы возможностей внешних игроков в регионе.
На международной выставке «Экспо Кыргызстан — 2026» состоялась презентация первых бронированных автомобилей марки «ИЛБИРС», полностью собранных на территории республики.
В столице Кыргызстана состоялся масштабный праздник «День Русского дома», приуроченный к 15-летию деятельности представительства Россотрудничества в республике. Праздничные мероприятия развернулись на бульваре Эркиндик и в самом Русском доме, объединив более 2000 бишкекчан и гостей столицы.
Сегодня в Международном аэропорту «Манас» приземлился китайский летающий госпиталь на базе лайнера C909. В столице Кыргызстана стартовала масштабная благотворительная медицинская миссия «Воздушный Шёлковый путь здоровья», направленная на оказание высокотехнологичной офтальмологической и оториноларингологической (ЛОР) помощи.
В Екатеринбурге на полях Международного фестиваля молодёжи подписано соглашение о внедрении российской интеллектуальной образовательной платформы «Слово за словом» в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына (КНУ).
На избирательных участках в Кыргызстане в рамках голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва к 15:00 по местному времени проголосовали 2 153 гражданина России.
Посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов напомнил о правилах голосования на выборах в Госдуму 20 сентября: на участки в Бишкеке, Оше, Канте и Караколе не пустят с рюкзаками и в одежде с агитацией.
Расположенный в селе Чон-Сары-Ой на живописном северном берегу Иссык-Куля, Центр кочевой цивилизации имени Курманжан Датка окончательно закрепил за собой статус главной международной площадки для изучения наследия кочевников.
В Бишкеке на бульваре Эркиндик, у входа в «Русский дом», начала работу уникальная фотовыставка под открытым небом — «Кочевая Россия. К VI Всемирным играм кочевников».
В ходе экспертной дискуссии на площадке клуба "Ой Ордо" профессор ЧПП КР Евгений Каблуков и военный эксперт Мурат Бейшенов представили глубокий анализ «Мекканского соглашения», подписанного 7 августа Пакистаном, Саудовской Аравией и Турцией.
31 августа 2026 года на новом стадионе «Бишкек Арена» состоялась торжественная церемония открытия VI Всемирных игр кочевников.
Кыргызстан может официально сохранять нейтралитет в мировых военных конфликтах, однако его экономика уже находится на «линии огня».
В Бишкеке состоялась торжественная церемония открытия государственного конгресс-центра «Ырыс-Ордо».
Восьмиклассница из города Майлуу-Суу Джалал-Абадской области Мээрим Турдумахаматова стала единственной участницей из Кыргызстана в международной арктической экспедиции «Ледокол знаний».
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в свежем интервью сделал ряд резонансных заявлений, касающихся будущего политического устройства страны, борьбы с коррупцией и управления стратегическими ресурсами.
В Кыргызстане на базе учебного центра «Эдельвейс» стало по-настоящему жарко. Здесь стартовали масштабные совместные учения военных Кыргызстана и России.
В соцсетях Кыргызстана — очередной переполох. Поводом стал видеосюжет некоего Айдара Раева, который «раскрыл глаза» публике: мол, в стране еще с 2016 года вовсю орудует китайская частная военная компания, подозрительно напоминающая «Вагнер», причем со всеми разрешениями на ношение оружия.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров совместно с лидерами Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана принял участие в официальной церемонии открытия нового гостиничного комплекса Baku Resort & Spa на побережье озера Иссык-Куль.
Сегодня, 30 июля Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вручил Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву орден «Манас» I степени.
Руководитель Службы информационной политики Администрации Президента Кыргызской Республики Дайырбек Орунбеков выступил с заявлением о необходимости укрепления интеллектуального и информационного сотрудничества на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Такого стены бишкекской «Жаштык Арены» еще не видели. 25 июля Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ) устроил не просто вручение дипломов, а настоящий «выпускной взрыв».
Визит президента Пакистана в Кыргызстан завершился масштабным пакетом договоренностей: стороны подписали 16 документов, закрепивших статус стратегического партнерства.
Кыргызстан и Беларусь выходят на рекордный уровень сближения: страны замахнулись на товарооборот в полмиллиарда долларов и общие проекты в Африке.
Страны больше не намерены ограничиваться дежурными улыбками на саммитах. Отношения двух стран, которые еще десять лет назад находились в «замороженном» состоянии, сегодня переживают настоящий ренессанс.
На круглом столе центра экспертных инициатив «Ой Ордо», прошедшем в Бишкеке при поддержке посольства Беларуси, военный эксперт Мурат Бейшенов выступил с жесткой критикой текущего состояния военного сотрудничества внутри ОДКБ.
В Бишкеке состоялся круглый стол на тему «Биологические вызовы и угрозы: роль ШОС в обеспечении биобезопасности», организованный Центром экспертных инициатив «Ой Ордо».
Мировой бокс замер в ожидании сенсации: легендарный «УоReal Deal», единственный в истории абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд нацелился на Центральную Азию.
Если кто и знает, как превратить энергию солнца и ветра в реальные миллиарды инвестиций, то это она. На полях Инвестиционного форума ШОС-2026 в Бишкеке главной точкой притяжения стала панельная сессия, посвященная «зеленой» индустриализации. А ее «хозяйкой» и главным дирижером выступила Кундус Кырбашева — глава Ассоциации зеленых электростанций КР.
Мировой терроризм — это не стихийное движение фанатиков, а четко отлаженный инструмент глобальной политики, который используют для ведения гибридных войн.