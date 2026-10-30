Как пройдут выборы в Госдуму РФ в Кыргызстане

Посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов напомнил о правилах голосования на выборах в Госдуму 20 сентября: на участки в Бишкеке, Оше, Канте и Караколе не пустят с рюкзаками и в одежде с агитацией.