Отрубить бы руки, да 21 век на дворе: почему даже обеспеченные псковичи зарятся на чужое

На Руси ворам отрубали пальцы или руки. При Петре I – лишали ушей и клеймили. В XXI веке кража оборачивается штрафом, обязательными работами или даже колонией. И всё-таки воровать люди не перестают. Сообщения о кражах из магазинов успели набить оскомину. Почти ежедневно в Псковской области ловят воришек. Грешат этим не только подростки, но и взрослые; как нуждающиеся, так и обеспеченные. Почему? Сколько краж из магазинов произошло в Псковской области с начала 2023 года? И как с этим борются?