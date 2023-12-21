Светлана Пикалёва
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Вот уже почти 30 лет в России успешно функционируют Детские деревни SOS. Сейчас в стране их насчитывается шесть. Одна – в Псковской области. Это не интернат в прямом смысле слова и ничего близкого с ним. Это семейные дома, где SOS-мамы воспитывают приёмных детей: создают уют и тепло, заботятся, готовят к взрослой жизни, отогревают сердца мальчиков и девочек с непростой судьбой. Детская деревня SOS Псков – место, где всегда готовы помочь. Подробнее об этом в материале «МК в Пскове».
По закону государство обязано предоставлять детям, оставшимся без попечения родителей, жильё. И делать это должны сразу же, как только сиротам исполняется 18 лет. Но в реальности так получается не всегда. В Псковской области квартир, соответствующих требованиям, не хватает. В итоге сотни сирот в регионе вынуждены арендовать жильё или делить квадратные метры с друзьями и знакомыми в ожидании своей очереди на получение квартиры. Как в регионе борются с этой проблемой?
Закон предусматривает большое количество мер поддержки, на которые могут рассчитывать многодетные жители Псковской области. От налоговых вычетов до конкурсов, призами в которых становятся сертификаты на жильё и машины… Запутаться во многочисленных нюансах проще простого. В рамках проекта «Цветы жизни» «МК в Пскове» задал актуальные вопросы о мерах поддержки для многодетных первому заместителю председателя регионального комитета по социальной защите Татьяне Селиверстовой.
В центре Пскова появится новый мост. Пешеходный. Он соединит два берега реки Псковы. Реализацию этого актуального проекта обсуждали ещё с 2020 года. За это время успели и выбрать внешний вид будущего моста, и согласовать проект со всеми инстанциями, и продумать детали. Тормозило дело лишь отсутствие денег. В начале ноября ситуация изменилась – финансирование направят из федерального бюджета. Как мог бы выглядеть мост и каким он будет в реальности? Где он появится и насколько массивным будет?
В ноябре в самом сердце Москвы появился «островок Псковской области» – в столицу «перенеслись» и княгиня Ольга с золотым крестом на груди, и князь Александр Невский с массивным мечом, и даже парочка башен Окольного города (одна из них «зависла» над землёй в ожидании зрителей). Многоуровневую интерактивную зону оборудовали на выставке «Россия» на ВДНХ. Теперь здесь можно будет совершить велопрогулку по Псковщине, а ещё, не покидая столицу, окунуться в прошлое региона и «полетать над Псковом».
Аббревиатура «ТОС» в Псковской области в последние годы на слуху. Самоуправления начали развиваться и множиться. Расти стали и суммы, которые ТОСы могут получить на реализацию своих проектов. Инициативы, выдвигаемые и воплощаемые в жизнь простыми людьми, позволяют не просто решить вопросы «отдельно взятого двора» (скажем, починить дорогу или установить фонарь). А недавно Псковскую область признали лучшим регионом страны по работе с общественными самоуправлениями. За какие заслуги?
Cегодня мобильный оператор больше, чем просто поставщик сотовой связи и интернета. Это еще и надежный партнер для бизнеса, который предоставляет широкий спектр цифровых сервисов. «Помогаем бизнесу расти» – под таким девизом в Пскове прошёл public talk компании Tele2. Какие же инструменты предлагают тем, кто развивает собственное дело? И как работают эти механизмы? Подробнее в репортаже «МК в Пскове».
На днях жители домов у Корытовского лесопарка начали бить тревогу. Серьёзные опасения вызвали «страшные личности», которые блуждают во тьме с фонариками, разыскивая между деревьев наркотики. О том, как популярное место для семейного отдыха вновь становится небезопасным, в материале «МК в Пскове».
На Руси ворам отрубали пальцы или руки. При Петре I – лишали ушей и клеймили. В XXI веке кража оборачивается штрафом, обязательными работами или даже колонией. И всё-таки воровать люди не перестают. Сообщения о кражах из магазинов успели набить оскомину. Почти ежедневно в Псковской области ловят воришек. Грешат этим не только подростки, но и взрослые; как нуждающиеся, так и обеспеченные. Почему? Сколько краж из магазинов произошло в Псковской области с начала 2023 года? И как с этим борются?
Россиянин среднего достатка не может позволить себе «есть ананасы и жевать рябчиков» каждый день. Впрочем, есть опасения, что с нынешними темпами роста цен скоро не по карману гражданам будет даже самое простое куриное филе и старый добрый борщ. Псковичи, например, утверждают: за последние месяцы в регионе ощутимо поднялись цены на мясо и продукты для супа. «МК в Пскове» понаблюдал за динамикой стоимости товаров народного потребления.
Безжалостные удары ножом и брызги крови; крики, шок и резаные раны… Рядовой, казалось бы, визит сотрудников полиции и органов опеки в уединённый дом в Пустошкинском районе обернулся настоящим побоищем. Пара с ребёнком переехала из московской квартиры в сырую землянку, чтобы, как говорят соседи, в уединении дождаться грядущего конца света. А потому к незваным гостям отнеслась воинственно. «МК в Пскове» восстановил полную картину произошедшего.
Псковская область во власти сильного ветра оказывается практически каждый сезон. Однако урон, который непогода нанесла региону в начале октября 2023-го, – из ряда вон. Десятки повреждённых автомобилей, сотни сломанных деревьев, тысячи оставшихся без света и воды людей. Ветер свирепствовал почти двое суток. Он срывал крыши со зданий в центре Пскова, уносил теплицы в частном секторе и гнул дорожные знаки. «МК в Пскове» оценил ущерб от непогоды.
В Псковской области эхо кровопролитной Великой Отечественной войны слышится до сих пор. Даже через 78 лет после Победы в регионе находят бомбы и мины, гранаты и артснаряды. И не в единичных экземплярах, а сотнями ежегодно! Обнаружить боеприпасы в наши дни можно даже на городских улицах или на собственном садовом участке. Кто обезвреживает их, а кто уничтожает? Что нужно, а что запрещено делать «при встрече со снарядом»? Сколько пугающих находок сделали псковичи в этом году?
На самый волнующий осенний вопрос – когда в домах включат отопление – в Псковской области ответ нашёлся в последний день сентября. Отопительный сезон в регионе уже стартовал: тепло дали в школах, дет