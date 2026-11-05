Владимир Злодеев
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Японские власти намерены сформировать специальную группу для противодействия участившимся кибератакам, которые привели к утечке данных десятков миллионов пользователей. В ее состав войдут представители государственных ведомств и частных компаний. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Глава Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф и министр финансов Скотт Бессент выступают за продолжение морской блокады Ирана и кампании экономического давления на Тегеран. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
В Сахалинской области завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Охинского района, обвиняемого в осквернении памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Женщина погибла при пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома в Челябинске. Тело обнаружили сотрудники МЧС во время тушения возгорания. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
Министерство иностранных дел Республики Корея заявило, что совместные военные учения с США имеют исключительно оборонительную направленность. В Сеуле считают, что маневры необходимы для поддержания боеготовности на фоне развития северокорейских ядерных и ракетных программ.
Командование российского учебного корабля «Перекоп» провело переговоры о развитии военно-морского сотрудничества с представителями Камеруна. Встречи состоялись во время стоянки судна в порту Дуала. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Возгорание локомотива произошло на железнодорожной станции Обозерская в Архангельской области. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Оправдание истории с незаконным удержанием людей в доме под Киевом стало серьезным ударом по окружению Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в эфире YouTube-канала MayiakUA.
Несколько крупных военных проектов президента США Дональда Трампа могут быть заморожены или отменены после перехода большинства в обеих палатах Конгресса к демократам. Под угрозой оказались система противоракетной обороны «Золотой купол» и программа «Золотой флот». Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на аналитиков оборонного сектора.
Национальное собрание Франции отклонило проект государственного бюджета на 2027 год в первом чтении. Против документа выступили все 458 депутатов, принявших участие в голосовании. Об этом сообщается на официальной странице нижней палаты парламента в социальной сети X.
Судья Верховного суда США Самюэль Алито не планирует в ближайшее время уходить в отставку, несмотря на изменение расстановки сил в Конгрессе после промежуточных выборов. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на людей из близкого окружения судьи.
Власти Берлина предварительно считают, что министр экономики и вице-премьер Баварии Хуберт Айвангер умер по естественным причинам. Предполагается, что причиной стали проблемы со здоровьем. Об этом сообщает газета Tagesspiegel.
Администрация президента США Дональда Трампа пока не выработала единую стратегию дальнейших действий в отношении Ирана. В окружении американского лидера обсуждают возможность новых военных ударов и прекращения операции.
Председатель сейма Латвии Эдвардс Смилтенс и другие представители президиума подготовили обращение с требованием проверить поведение депутата Андрея Пагора из-за использования русского языка в парламенте. Документ направлен в Комиссию по мандатам, этике и заявлениям. Об этом сообщает агентство LETA.
Лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс выступил с резкой критикой миграционной политики премьер-министра Роба Йеттена. Политик обвинил главу правительства в проведении курса открытых границ и заявил, что тот превращает королевство в «полуарабскую страну». Об этом Вилдерс написал в социальной сети X.
Попытки демократов отменить ключевые реформы президента США Дональда Трампа и инициировать его новый импичмент не приведут к результату. Об этом заявили в Белом доме после предварительного подтверждения перехода большинства в обеих палатах Конгресса к Демократической партии.
Северная Корея 4 ноября провела испытательный запуск новейшего комплекса противовоздушной обороны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Главное управление ракетостроения КНДР.
Материнская компания Google — Alphabet — расширила программы добровольного увольнения сотрудников с выплатой выходного пособия на несколько стран. Об этом сообщает Reuters.
Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис объявил о намерении занять пост спикера нижней палаты. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 4 ноября на его официальном сайте. По итогам промежуточных выборов демократы, согласно оценкам американских СМИ, получат большинство в обеих палатах Конгресса.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало первого заместителя начальника департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова. Об этом 4 ноября сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Администрация США намерена разработать новую систему европейской безопасности, которая должна предотвратить возобновление военных конфликтов после урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил Джаред Кушнер, зять американского президента Дональда Трампа.
Лидер республиканского большинства в Палате представителей США Стив Скализ намерен претендовать на пост главы парламентского меньшинства после утраты партией контроля над нижней палатой Конгресса. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Владимир Зеленский провел телефонный разговор со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского лидера. Основной темой стала подготовка к трехсторонним переговорам России, США и Украины, которые предварительно намечены на 10–11 ноября в Абу-Даби. Запись беседы показал телеканал ТСН.
Исполнительный комитет Европейской федерации стрельбы из лука (WAE) принял решение отменить ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях под эгидой организации. Таким образом, российские лучники получили возможность вернуться на европейские турниры. Об этом сообщила федерация.
Жители нескольких районов Киева вышли на проезжую часть из-за продолжительных перебоев с электроснабжением. По сообщениям местных пабликов, дорожные протесты прошли в районе Академгородка, Оболони и станции метро «Житомирская». Об этом сообщает издание «Страна».
Министр экономики Баварии и заместитель премьер-министра федеральной земли Хуберт Айвангер был найден мертвым в одном из берлинских отелей. Об этом 4 ноября сообщила газета Bild со ссылкой на источники в правительстве Баварии и полиции немецкой столицы.
Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву 4 ноября 2026 года по приглашению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. О визите главы Иерусалимской православной церкви сообщила пресс-служба Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Более половины жителей Франции положительно относятся к массовым акциям протеста, намеченным на 5 ноября. Проведение демонстраций поддерживают или одобряют 57% опрошенных. Такие результаты исследования компании Elabe приводит телеканал BFMTV.
Представители ряда оппозиционных политических сил Армении договорились объединить усилия в противостоянии действующему руководству страны во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. О достигнутой договоренности сообщил глава парламентской фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян после встречи участников объединения. Трансляцию мероприятия вела «Сильная Армения».
Евросоюз в январе проведет обсуждение возможных новых ограничений в отношении Грузии, включая дальнейшие меры против ее властей. Кроме того, Еврокомиссия предупредила о риске распространения ограничений на безвизовые поездки всех грузинских граждан. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе.