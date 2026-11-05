ЕС допустил отмену безвизового режима для всех граждан Грузии

Евросоюз в январе проведет обсуждение возможных новых ограничений в отношении Грузии, включая дальнейшие меры против ее властей. Кроме того, Еврокомиссия предупредила о риске распространения ограничений на безвизовые поездки всех грузинских граждан. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе.