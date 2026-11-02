Минобрнауки

02.11.2026, 11:20
108
02.11.2026, 06:45
464
02.11.2026, 06:34
172
01.11.2026, 20:54
420
01.11.2026, 19:21
645
31.10.2026, 22:17
761
31.10.2026, 21:11
554
31.10.2026, 11:32
486
31.10.2026, 09:55
618
31.10.2026, 07:12
827
30.10.2026, 21:01
549
30.10.2026, 20:20
553
30.10.2026, 18:53
543
30.10.2026, 16:07
478
30.10.2026, 12:35
301
30.10.2026, 12:35
360
30.10.2026, 10:02
858
29.10.2026, 18:00
602
29.10.2026, 07:04
774
28.10.2026, 18:37
766
28.10.2026, 15:42
919
28.10.2026, 15:03
1318
28.10.2026, 13:17
467
28.10.2026, 12:30
458
27.10.2026, 14:02
1190
27.10.2026, 12:10
372
26.10.2026, 06:08
135
26.10.2026, 05:36
596
25.10.2026, 11:27
667
24.10.2026, 06:03
2144
45213
13361
Главное мнение
6364
3442
2977
Реклама