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Геленджик

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город на юге России, в Краснодарском крае. Административный центр муниципального образования город-курорт Геленджик. Крупный курорт на Черноморском побережье Кавказа. С 23 марта 2001 года является курортом федерального значения

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