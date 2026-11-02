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город на юге России, в Краснодарском крае. Административный центр муниципального образования город-курорт Геленджик. Крупный курорт на Черноморском побережье Кавказа. С 23 марта 2001 года является курортом федерального значения
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