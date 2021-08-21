Врач Чернышова рассказала, когда россиянам следует покидать дачу

Когда человек покинет загородный дом, он решит сам, но важно обращать внимание на то, насколько комфортно оставаться на даче, особенно ночью, заявила каналу «Москва-24» врач-терапевт Надежда Чернышова. Во время сна надо избегать переохлаждения. Дачные дома чаще всего неутеплены, к тому же в них бывают сквозняки.

«Когда человек на открытом воздухе работает, он все-таки согревается и может как-то за счет своей активности его избегать. В доме все сложнее», - пояснила Чернышова. Если ночная температура достигает 10 градусов, то дачу лучше покинуть. Лучше ориентироваться на начало отопительного сезона в городе. Если он начался – то это время покинуть дачу.

Даже разовое переохлаждение во время сна может быть опасно, так как оно приводит к простуде, снижению иммунитета, активизации вирусов. Особенно опасно подвергать низким температурам ноги. К тому же могут обостриться хронические заболевания. Это болезни суставов, позвоночника, легочные заболевания. «Все эти болезни могут выйти на передний план из-за переохлаждения», - добавила Чернышова.