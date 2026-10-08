Во всех регионах РФ проверят системы оповещения

В пятницу по всей стране пройдёт масштабная плановая проверка систем оповещения населения, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Девятого октября во всех регионах страны состоится плановая проверка систем оповещения населения», — говорится в официальном сообщении. Система оповещения играет ключевую роль в своевременном информировании граждан об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера.

В ходе проверки будут задействованы электросирены и громкоговорители, а эфир общедоступных телеканалов и радиостанций временно заменят информационными сообщениями, пояснило ведомство.

При звуке сирены гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, включить любой доступный телеканал или радиоприёмник для прослушивания сообщения. Также можно воспользоваться мобильным приложением «МЧС России».

Такие комплексные проверки проводятся на регулярной основе для оценки работоспособности системы оповещения и готовности экстренных служб к действиям в чрезвычайных ситуациях. Предыдущая проверка состоялась в марте текущего года, отмечают в МЧС.