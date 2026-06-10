Раскрыта стратегия Трампа по российской нефти

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с URA.RU заявил, что президент США Дональд Трамп собирается использовать российскую нефть в качестве рычага давления на те страны, у которых со Штатами конфликт, поэтому ему важна поддержка со стороны конгрессменов для законопроекта, который вводит 100% пошлины на товары государств, покупающих российское сырье.