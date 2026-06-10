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Санкции

Из-за действий Москвы в ходе украинского кризиса США ввели санкции против высокопоставленных российских политиков, а Евросоюз - в отношении российских и украинских официальных лиц.

 

 

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