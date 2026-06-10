Санкции
Из-за действий Москвы в ходе украинского кризиса США ввели санкции против высокопоставленных российских политиков, а Евросоюз - в отношении российских и украинских официальных лиц.
Из-за действий Москвы в ходе украинского кризиса США ввели санкции против высокопоставленных российских политиков, а Евросоюз - в отношении российских и украинских официальных лиц.
Политолог Дмитрий Саймс объяснил, почему президент США Дональд Трамп, подписавший в середине сентября скандальный закон об «адских санкциях» против РФ, не спешит вводить новые ограничительные меры против Москвы. Об этом сообщает сайт KP.RU.
Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан сообщила, что венгерские власти ведут работу над тем, чтобы США продлили исключение из санкций, позволяющее Будапешту осуществлять закупку российских энергоносителей.
Доктор политических наук, первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики (ДНР), политический обозреватель телеканала «Царьград» Андрей Пинчук назвал истинную причину, по которой президент США Дональд Трамп подписал закон об «адских санкциях».
Политолог Данила Гуреев оценил, подпишет ли президент США Дональд Трамп законопроект об «адских санкциях» против России, который незадолго до своей смерти успел представить сенатор-русофоб Линдси Грэм* (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ). Об этом сообщает сайт KP.RU.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с URA.RU заявил, что президент США Дональд Трамп собирается использовать российскую нефть в качестве рычага давления на те страны, у которых со Штатами конфликт, поэтому ему важна поддержка со стороны конгрессменов для законопроекта, который вводит 100% пошлины на товары государств, покупающих российское сырье.
Экономист, заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ Владимир Осипов в беседе с телеканалом «Царьград» раскрыл, каким может быть ответ России на изъятие Европейским союзом (ЕС) российских активов.
Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в беседе с URA.RU высказал мнение о том, что американская инициатива о введении стопроцентных пошлин для стран, покупающих российскую нефть, будет отложена в долгий ящик из-за нового обострения ситуации вокруг Ормузского пролива.
Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с телеканалом «Царьград» раскрыл интригу законопроекта о санкциях против России, над которым до своей смерти работал сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов).
Политолог Иван Пятибратов в беседе с телеканалом «Царьград», раскрыл почему президент США Дональд Трампа может подписать законопроект о санкциях против России, над которым до своей смерти активно работал сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов).
Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, комментируя в беседе с URA.RU заявление Белграда о том, что Сербия никогда не присоединится к санкциям против РФ, заявил, что сербы дали Европе понять, что не откажутся от российских энергоресурсов с дисконтом.
Аналитик Александр Роджерс в комментарии «ВФокусе Mail» объяснил, о чем говорит то, что Euroclear подал иск против ЦБ РФ в Брюссельский суд, чтобы оспорить решение Арбитражного суда Москвы о взыскании 18,17 триллиона рублей.
Президент России Владимир Путин заявил, что западные политики, вводящие санкции против российских детских центров, сами себя позорят. Соответствующие ограничения Евросоюза глава государства назвал чушью, бредом и проявлением скудоумия.
Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург призвали Евросоюз обсудить возможность временного ограничения некоторых избирательных прав для новых государств-членов. Соответствующий совместный документ пяти стран оказался в распоряжении агентства Reuters.