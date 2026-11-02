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Финансы

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Отношения, которые возникают в процессе создания и распределения богатства общества, они связаны с государственным развитием и товарно-денежным оборотом. Материальным основанием, которое соответствует финансам, являются деньги.

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