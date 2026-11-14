Андрей Петухов
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Редактор интернет-издания "МК-Спорт". Пришел работать в штат редакции "МК-Спорт" в 2021 году.
Сборная Аргентины уступила команде Уругвая в товарищеском матче со счетом 1:2.
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Диану Шнайдер в матче группового этапа Итогового турнира WTA.
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Олег Ореховский заявил о готовности возглавить клуб на постоянной основе.
Анатолий Байдачный предложил учредить специальные награды для Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Московский «Локомотив» возобновил тренировочный процесс после выходных.
Килиан Мбаппе пропустит матч пятого тура Лиги наций против сборной Италии.
«Лада» одержала гостевую победу над хоккейным клубом «Сочи» в матче КХЛ.
Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Московское «Динамо» одержало победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Сборная России по дзюдо завоевала 12 медалей в первый день чемпионата Европы среди спортсменов с нарушением слуха.
Илия Топурия опубликовал в соцсетях видеозапись инцидента с участием Мераба Двалишвили и Усмана Нурмагомедова.
«Зенит» одержал крупную победу над «Самарой» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Рене Фазель заявил, что организация может отменить молодежный чемпионат мира 2027 года, если не удастся найти решение по допуску сборной России.
ЦСКА одержал крупную домашнюю победу над владивостокским «Динамо».
Валерий Карпин заявил, что вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов примет участие в товарищеском матче.
Александр Долгов назначен на должность главного тренера сборной России по фристайлу.
Правительство Канады официально уведомило Федерацию хоккея Канады и Международную федерацию хоккея об отказе в выдаче виз российским хоккеистам.
Александр Тарханов прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника «армейцев» Матвея Кисляка в европейский клуб.
Казанский УНИКС одержал гостевую победу над пермской «Пармой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Александр Овечкин прокомментировал заявление премьер-министра Канады Марка Карни о возможном отказе в выдаче виз российским спортсменам.
Олег Шатов вошел в тренерский штаб юношеской сборной России по футболу, составленной из игроков не старше 17 лет.
Матвей Сафонов признан автором лучшего вратарского сейва в чемпионате Франции по итогам октября
Эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд прокомментировал подписание новосибирской «Сибирью» однолетнего контракта с нападающим Эвандером Кейном.
«Нефтехимик» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче.
Юношеская сборная России по футзалу среди игроков до 19 лет под руководством главного тренера Сергея Абрамова одержала крупную победу.
Полина Дмитриева одержала победу в личном многоборье на юношеских Олимпийских играх.
МБА на домашней площадке переиграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Минское «Динамо» одержало домашнюю победу над омским «Авангардом» со счетом 4:0 в матче КХЛ.
На чемпионате России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге команда города одержала победу в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров.
Сборная России по футзалу сыграла вничью с национальной командой Вьетнама в товарищеском матче.