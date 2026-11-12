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Игорь Николаев

Игорь Николаев

Публикаций: 150

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН

Публикации

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