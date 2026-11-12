Чего мы ждем от экономики: потребительская уверенность россиян снижается уже целый год

Людям свойственно всегда ждать чего-то — от жизни в целом и от отдельных ее проявлений в частности. Чего же мы ждем от экономики? Давайте попытаемся ответить на этот вопрос по порядку. Прежде всего кто это мы? Мы, и здесь не должно быть ничего зазорного и обидного, — потребители. Нет-нет, это совсем не означает, что мы ничего не создаем, а только потребляем. Такое в принципе невозможно, если говорить не об отдельных индивидуумах, а об обществе в целом.