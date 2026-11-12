Игорь Николаев
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Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН
Что сегодня происходит в России с производительностью труда - важнейшим экономическим показателем? Кто-нибудь, знакомый с экономической статистикой, скажет, что она растет. Ну, хорошо, растет. А какая она сегодня – производительность труда в российской экономике? На этот вопрос ответить будет непросто.
Людям свойственно всегда ждать чего-то — от жизни в целом и от отдельных ее проявлений в частности. Чего же мы ждем от экономики? Давайте попытаемся ответить на этот вопрос по порядку. Прежде всего кто это мы? Мы, и здесь не должно быть ничего зазорного и обидного, — потребители. Нет-нет, это совсем не означает, что мы ничего не создаем, а только потребляем. Такое в принципе невозможно, если говорить не об отдельных индивидуумах, а об обществе в целом.
«Как это «кажется»? Она, инфляция, и есть высокая!» — воскликнет возмущенный читатель и окажется в своем возмущении и прав, и неправ одновременно.
Инфляция, как свидетельствует Росстат, с начала 2026 года уже составила около 5%. Это так называемая накопленная с начала года инфляция. Какая она будет по итогам года, посмотрим, но ясно одно: меньше 5% она теперь уже не будет. Да, конечно, у многих эта цифра вызывает недоверие (наблюдаемая и ожидаемая людьми инфляция, согласно соцопросам — в 2–3 раза выше), но все-таки будем опираться на данные официальной статистики.
Есть ли переохлаждение российской экономики? Этот вопрос стал дискуссионным сегодня, даже остро дискуссионным, причем на самом высшем уровне. Министры, финансисты, ученые, экономисты спорят наперебой: переохладилась российская экономика или нет.
«Ставка больше чем жизнь» — так назывался очень популярный в конце 1960-х годов прошлого века польский фильм-сериал с еще более популярным Станиславом Микульским в роли разведчика, бесстрашно боровшегося с гитлеровцами. Но сейчас я не про ту ставку, сейчас я про другую, про ту, о которой, такое впечатление, говорят все, — про ключевую ставку Банка России. Подойдет ли для ее характеристики такая фраза? Нет, это, конечно же, перебор: ключевая ставка ЦБ точно не должна быть больше чем жизнь.
Мне хотелось бы назвать этот текст «Экономика растет за счет услуг», но, к сожалению, она уже не растет. Во всяком случае, по оценке Минэкономразвития, в январе-феврале 2026 года ВВП России снизился на 1,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Это заметное снижение — и уже даже не в рамках статистической погрешности.
Об экономической ситуации в стране можно и нужно судить по многим факторам. Есть макроэкономические показатели, такие как ВВП (валовый внутренний продукт), а есть показатели другого уровня — более понятные и простые, хотя связь их с общей экономической ситуацией может показаться не совсем очевидной. Имею в виду, например, такие показатели, как изменения продаж основных продуктов питания и непродовольственных товаров.
Как растет наша промышленность? По-разному. Помню, уже достаточно давно в этой же колонке «МК» была моя статья практически на такую же тему, и я тогда был удивлен тому читательскому интересу, который был проявлен к той давней публикации. Казалось бы, что может интересовать людей кроме цен, зарплат, пенсий... Но нет, не надо недооценивать читателей «МК»: их интересуют и такие вроде бы специальные вещи.
В последнее время появился не один информационный повод, который привлек внимание к теме наличных денег, спрос на которые вдруг стал расти. Возможно, этого внимания было бы еще больше, если бы не заметно ускорившаяся в начале 2026 года инфляция. Все-таки рост цен волнует людей больше всего. Но, так как это вещи взаимосвязанные, предлагаю еще раз обратиться к теме наличных денег.