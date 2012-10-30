С круглым на ты

Студент столичного ГУЗа Игорь Олейник в свои 20 лет — лучший фристайлер России. Прозанимавшись восемь лет футболом в СДЮШОР «Спартак» и ЦСКА, он открыл для себя трюки с мячом. В 2010 году Игорь стал вторым россиянином в истории, кто принял участие в чемпионате мира по набирающей обороты дисциплине.