Валентина Косачук
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Главный специалист отдела легкой атлетики ГКУ «ЦСТиСК» Сергей Клюгин недавно получил из рук руководителя Москомспорта Алексея Воробьева нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта». Олимпийский чемпион-2000 подготовил к стартам героев Лондона Ивана Ухова и Светлану Школину.
Столичная полиция в минувшие выходные предстала перед москвичами не по форме, а в спортивной форме.
10–18 августа 2013 года ОК «Лужники» примет чемпионат мира по легкой атлетике.
В зале Коллегии Москомспорта состоялось торжественное награждение сотрудников Департамента физической культуры и спорта Москвы почетными грамотами и благодарностями президента РФ, наградами города Москвы, а также ведомственными наградами министерства спорта РФ.
В легендарном бассейне на проспекте Мира прошли самые многочисленные заплывы «Мой олимпийский рекорд».
Золотым и бронзовым призерами турнира стали братья Дмитрий и Игорь Полянские, выступающие за столичное УОР №2. О семейных традициях, «железных» людях и любви к Азии – из первых уст.
Во дворце спорта на улице Лавочкина прошли соревнования с участием более 2500 спортсменов из 15 стран Старого Света. Медали были разыграны почти в 200 категориях.
Традиционный командный чемпионат страны прошел в подмосковном Раменском. Сборная Москвы, семь из восьми игроков которой представляли ЦСП «Измайлово», без труда пробилась в финальную тройку. Москвичи заняли первое место в группе «В», одолев команды Челябинской и Саратовской областей с общим счетом 8:2.
В Москве прошла пресс-конференция, посвященная чемпионату мира по легкой атлетике, который пройдет в столице России в августе следующего года.
В Москве прошел V международный турнир на Кубок А.Я. Гомельского. Память великого тренера почтили приездом в Россию литовский «Жальгирис» и греческий «Олимпиакос». Победа осталась за московскими армейцами.
По традиции в этот день пятиклашки принимали присягу на верность альма-матер, а все бывшие и нынешние ученики смогли принять участие в чемпионате клуба.
Студент столичного ГУЗа Игорь Олейник в свои 20 лет — лучший фристайлер России. Прозанимавшись восемь лет футболом в СДЮШОР «Спартак» и ЦСКА, он открыл для себя трюки с мячом. В 2010 году Игорь стал вторым россиянином в истории, кто принял участие в чемпионате мира по набирающей обороты дисциплине.
В преддверии стартующего сезона игроки и руководство вице-чемпионов России встретились с болельщиками.
Юные самбисты познакомились с любимыми развлечениями предков, попробовав себя в лапте, городках, гиревом спорте и перетягивании каната.
Сборная России в очередной раз стала победительницей турнира, в финале одолев гостей из Белоруссии.
Более пяти тысяч спортсменов из 40 стран мира приняли участие в Московском международном марафоне мира.
На юниорском первенстве мира в Новой Зеландии воспитанница УОР №2 стала лучшей во всех спринтерских дисциплинах. К четырем золотым медалям Дарья добавила и два мировых рекорда в командном спринте и гите с места на 500 метров.
На Олимпиаду в Лондон он ехал скорее за опытом, чем за медалью. Но пока именитые товарищи не справлялись с нервами, честолюбивый дебютант покорял всех: и соперников, и судей, и зрителей. Его «золото» стало единственным в копилке российских борцов греко-римского стиля.
С Днем знаний мальчишек и девчонок поздравили президент, мэр, руководители спорта и олимпийские чемпионы.
Гребной канал в Крылатском принял VI Международную университетскую регату «Золотая ладья».
Приверженцев активного отдыха ждала насыщенная программа. Главные события происходили на территории ОК «Лужники», где расположились площадки по разным видам спорта.
Представлять Россию на турнире второй раз подряд будет Игорь Олейник. Москвич выиграл национальный отбор, опередив 15 лучших фристайлеров из 11 городов страны.
В валидольном финале были повержены бразильцы со счетом 3:2. Об исторической победе и не только «М-СПОРТУ» рассказал связующий «золотой» команды и капитан столичного «Динамо» Сергей Гранкин.
Для любителей активного образа жизни Москомспорт приготовил обширную и занимательную программу. «М-СПОРТ» поможет разобраться, куда сходить, чтобы День города запомнился надолго.
Единственное российское «золото» на гребном канале «Итон Дорни» в окрестностях Лондона завоевали байдарочники Юрий Постригай и Александр Дьяченко на спринтерской дистанции 200 метров. 23-летний москвич Постригай с легкостью бы взял и приз самому разностороннему олимпийскому чемпиону-2012.
Многочисленные старты по месту жительства завершились большим праздником в «Лужниках». В Спортивном городке нашлось место всем: от годовалых малышей до настоящих богатырей.
Из Лондона москвичи вернулись с 57 наградами различного достоинства.
О своем воспитаннике рассказал генеральный директор столичной ЦО «Самбо-70» Ренат Лайшев.
Приверженцы популярной среди молодежи ули