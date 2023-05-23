Валентина Корнилова
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«МК» рассказывал о бойце Павле Кочеве, который прошлым летом погиб, закрыв своим телом гранату, и спас тем самым боевых товарищей в зоне СВО. Этот рассказ -о трёх днях боевой работы штурмовой группы, в составе которой воевал Павел на Южнодонецком направлении, о трёх фронтовых днях добровольцев - вчерашних мирных жителей, приехавших в зону СВО из далёкого Забайкалья, о трёх ничем не примечательных для большого фронта днях августа 2022 года. Главное в этой истории – люди.
Уроженец Забайкалья Павел Кочев геройски погиб в зоне спецоперации 14 августа 2022 года. Произошло это на донбасской земле возле небольшого посёлка, при штурме позиций противника. Успев крикнуть своим ребятам «Пацаны, граната!», Павел накрыл ее своим телом, чтобы защитить от осколков товарищей по оружию. Пожертвовал собой и дал возможность жить тем, кто остался в строю, кто продолжил приближать победу.