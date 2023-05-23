Сослуживцы прикрывшего телом бойцов от гранаты Павла Кочева рассказали о штурме укрепрайонов

«МК» рассказывал о бойце Павле Кочеве, который прошлым летом погиб, закрыв своим телом гранату, и спас тем самым боевых товарищей в зоне СВО. Этот рассказ -о трёх днях боевой работы штурмовой группы, в составе которой воевал Павел на Южнодонецком направлении, о трёх фронтовых днях добровольцев - вчерашних мирных жителей, приехавших в зону СВО из далёкого Забайкалья, о трёх ничем не примечательных для большого фронта днях августа 2022 года. Главное в этой истории – люди.