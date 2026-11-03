Виктория Зельдина
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Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) и участница тех же соревнований Камила Валиева не примут участия в серии Гран-при России в текущем сезоне.
Руководитель промоутерской компании RCC Герман Титов провел встречу с главой Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейманом для обсуждения перспектив возобновления взаимодействия организации с отечественными спортсменами.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк допустил возможность участия россиян в Кубке мира 2028 года и назвал это реальным в том случае, если Национальная хоккейная лига (НХЛ) не будет руководствоваться политическими мотивами.
Российский стрелок Антон Аристархов завоевал золотую медаль в упражнении из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров на мировом первенстве по пулевой и стендовой стрельбе, которое проходит в Дохе.
Члены Федерации лыжного спорта Швеции не стали общаться с представителями Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) на предмет помощи в вопросе допуска российских спортсменов на соревнования в этой стране. Об этом сообщил председатель ФЛССР Дмитрий Свищев.
Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин выразил мнение, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов вскоре лишится своей должности. В московском клубе специалист работает с 2022 года. После 13 туров РПЛ красно-зелёные занимают 14-е место в турнирной таблице.
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что не исключает своего возвращения на тренерскую работу в одном из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал нового главу Международной федерации хоккея (IIHF) немца Франца Райндля порядочным человеком и профессионалом, а также выразил надежду на то, что он задаст правильный тон работы всей организации.
Сын пятикратного обладателя «Золотого мяча», чемпиона Европы 2016 года, пятикратного победителя Лиги чемпионов Криштиану Роналду Криштиану Роналду — младший впервые вызван в расположение сборной Португалии среди футболистов не старше 17 лет. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Фабрицио Романо.
Предпосылок для возвращения сборных России по теннису к участию в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг нет, обсуждение возможно лишь в следующем году. Об этом заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов заслуженно находится в списке лучших голкиперов мира. Такое мнение высказал экс-главный тренер сборной России и бывший вратарь национальной команды Станислав Черчесов.
Условия жизни в России максимально комфортны, а хоккей находится на высоком уровне. Такое заявление сделал канадский нападающий московского «Спартака» Лукас Локхарт.
Олимпийский чемпион и пятикратный победитель мировых первенств американец Кайл Снайдер заявил, что ему нравится соперничать с российскими борцами вольного стиля, а любимыми турнирами за пределами США являются соревнования, проводимые в России.
Исполнительный директор шведской мебельной компании AJ Products Дэвид Брей заявил, что организация отказалась от спонсорства чемпионата мира по хоккею 2027 года из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску сборной России.
Российский гимнаст Сергей Найдин рассказал, что не выступает в многоборье из-за серьёзной травмы плеча.
Глава отдела коммуникаций Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Бруно Сасси заявил, что публикация архивного видео с противостоянием лыжников Йоханнеса Клебо и Александра Большунова не связана с возможным возвращением российских спортсменов на международные соревнования.
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.
«Бостон Брюинз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Детройт» победил «Флориду» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Чикаго Блэкхоукс» и «Колорадо Эвеланш». Команды играли на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США). Гости одержали победу со счётом 5:2.
Спортивный арбитражный суд (CAS) не назначил дату слушания апелляции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) против решения Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) не допускать российских спортсменов до соревнований. Об этом сообщается на сайте организации.
Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил на усмотрение Международной федерации хоккея (IIHF) вопрос формата допуска российских сборных — в нейтральном статусе или с национальными символами. Об этом говорится в заявлении организации.
Спортивный арбитражный суд (CAS) счёл необоснованными опасения Международной федерации хоккея (IIHF) по поводу безопасности, лежавшие в основе решения об отстранении сборных России от международных соревнований. Об этом сообщается в пояснении к вердикту на сайте суда.
Федерация хоккея России (ФХР) в своём Telegram-канале приветствовала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) обязать Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды до соревнований.
Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф не стал комментировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне о допуске сборной России до международных стартов.
Международная федерация хоккея (IIHF) на официальном сайте сообщила, что исполнит решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по России и в срочном порядке оценит шаги для возвращения сборных к международным соревнованиям.
Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своём Telegram-канале.
Фигуристка Виктория Стрельцова стала победительницей четвёртого этапа юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске. По сумме двух программ она получила от судей 216,66 балла.
Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский могут выиграть этап Гран-при ISU в Финляндии и отобраться в финал серии. Такое мнение высказала бронзовый призёр чемпионата мира Елена Радионова.
Представляющая Казахстан первая ракетка мира Елена Рыбакина не вышла на четвертьфинальный матч турнира категории WTA 500 в Токио из-за травмы.