Тарпищев заявил, что предпосылок для возвращения россиян в Кубок Дэвиса нет

Предпосылок для возвращения сборных России по теннису к участию в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг нет, обсуждение возможно лишь в следующем году. Об этом заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.