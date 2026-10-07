Медведь пришел разорять могилы еще на одном крупном кладбище

Медведя заметили на Шинном кладбище в Красноярске. Очевидцы сообщили о диком звере в полицию, однако приехавшие на место сотрудники Росгвардии его не нашли, пишет Kras Mash.

Сейчас посетителей кладбища на входе предупреждают о возможной встрече с медведем.

При этом фотография животного, которая появилась в соцсетях якобы с места происшествия, оказалась стоковой и не имеет отношения к Красноярску.

Ранее похожий случай произошел в Магадане. Там, по словам местных жителей, медведь забрался на городское кладбище и разрыл как минимум одну могилу.

При этом в мэрии города заявили, что пока нет доказательств того, что погром устроил именно медведь.