Городская клиническая больница № 3 им. С.М. Кирова

Больница широкого профиля на правобережной части Астрахани открылась 8 марта 1933 года. Тогда она представляла из себя три отделения (внутреннее, хирургическое, детское и родильное), рассчитанных на 200 коек. Терапевтическое отделение появилось здесь уже через год. Имя патриота революции, Сергея Мироновича Кирова, было присвоено учреждению в 1935 году. Больница № 3 работает уже 75 лет и за это время в ней сформировался большой коллектив, состоящий из высококвалифицированных специалистов. Каждый год в приемное отделение поступает около 39 000 больных. В отделениях проводится около 10 000 хирургических операций, среди которых более половины по экстренным показаниям. На базе городской клинической больницы №3 им. С.М. Кирова расположены 3 кафедры Астраханской медицинской академии. Больница активно участвует в таких программах, как «Сахарный диабет» и «Лечение и профилактика артериальной гипертензии в РФ». Неврологическое отделение больницы входит в Национальную Ассоциацию борьбы с инсультами. По специфике больница №3 - это больница скорой помощи, так как около 90% пациентов поступает по экстренным показаниям, в основном это больные с тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы, черепно-мозговой травмой, опорно-двигательного аппарата, комами различной этиологии, острой патологией органов брюшной и грудной полостей, гинекологическими заболеваниями. Объем операций, проводимых в учреждении, включает в себя операции на органах женской половой сферы, так же и пластические, с применением лапароскопической методики, хирургические вмешательства в органах брюшной и грудной полостей, забрюшинного пространства при заболеваниях и травмах.

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